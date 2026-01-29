La otra tractorada en Mallorca: del ‘berenar pagès’ al grito de “¡A Son Banya no vamos!”

Ver decenas de tractores circulando en formación por una carretera tiene algo de impactante. Algo que inmediatamente atrae la atención de los curiosos. Como si el campo saliese al encuentro de los urbanitas para decirles en voz alta: “Eh, ¡que estamos aquí! Pensad en nosotros”. Por eso, cuando una hilera de tractores bajaban en formación por una cuesta en dirección a Son Fusteret (Palma), conductores y peatones no podían dejar de mirar, y algunos de hacer fotos. Lo mismo en Ariany, en la otra tractorada convocada.

Las dos movilizaciones compartían objetivos, con ataques a la Política Agraria Común (PAC) y al tratado comercial con Mercosur, pero pocas más similitudes hubo. Incluso en el berenar pagès antes de la protesta hubo diferencias. En Son Fusteret, los asistentes desplegaron pan mallorquín, sobrasada y mandarinas para coger fuerzas. En el restaurante Ses Torres de Ariany, en cambio, el arròs brut y la ensaimada fueron los plato estrella.

Las bicicletas se sumaron también a la reivindicación de los payeses / B.RAMON

Simplificando, proceso que no siempre permite ajustarse a la verdad, algún observador reflexionó: “Es lo de siempre, a un lado la derecha y al otro la izquierda. Y después dicen que la unión hace la fuerza”, en referencia a la protesta convocada en Ariany por las principales patronales agrarias y a la promovida por Unió de Pagesos y la Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (Apaema) en Palma. Lo cierto es que en Ariany se vieron políticos, sobre todo, del PP, Vox y El Pi, mientras que en la otra se vio algún que otro representante de fuerzas de izquierda.

Presencia policial

Las tractoradas se desarrollaron con normalidad, bajo las directrices que marcaron la Guardia Civil y la Policía Local. En el aparcamiento de Son Fusteret, un agente de la Benemérita pidió hablar con los responsables de la marcha. Empezó a darles pautas, pidiéndoles que no se detuviesen todos los tractores delante de Mercapalma, el punto de destino previsto. En ese instante, uno de los payeses soltó: “¡Pero a Son Banya no vamos, eh!”, provocando la risa de todos los demás.

Un guardia civil observa la tractorada desarrollada en Palma / B.RAMON

En las pancartas de las protestas, quedaba bien definido el nuevo enemigo a combatir del sector primario, que da la sensación de que cada año suma contrincantes en una lucha agónica por la supervivencia. Ahora le toca el turno a Mercosur, el mercado que integran varios países de Sudamérica y que los payeses temen al considerar que no juegan con las mismas reglas que ellos.

Asaja

‘Més producte local, menys Mercosur’ y ‘SOS payeses, SOS Mallorca’ fueron algunos de los lemas que portaban bien visibles los tractores, que, orgullosos, salieron este jueves a las carreteras para dejar constancia de que el campo mallorquín no se rinde.