Selva abrirá el colegio Es Putxet un día para que los vecinos evalúen su estado de conservación

El pleno celebrado este pasado martes en el Ayuntamiento de Selva aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo Arrelam, que integra a Més y PSOE, en la que se instaba al equipo de gobierno del PP a “garantizar el acceso de la ciudadanía” al antiguo colegio público Es Putxet para comprobar su estado de conservación, mediante una “visita presencial regulada y supervisada”.

Cabe recordar que el centro educativo, que está catalogado por su importancia histórica y arquitectónica, está cerrado desde hace casi dos años por supuestas deficiencias estructurales, por lo que los alumnos asisten a clase desde entonces en diversas dependencias municipales provisionales hasta que se construya un nuevo colegio en unos solares que todavía no han sido comprados por el Ayuntamiento. Un sector significativo de la comunidad educativa, así como los partidos de la oposición, han manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a la construcción de un nuevo colegio y su posición favorable a la reforma integral de Es Putxet como la decisión más lógica desde el punto de vista operativo y económico.

Ahora, y después de varias negativas, el alcalde de Selva, Joan Rotger (PP), deberá abrir las puertas del colegio a políticos y ciudadanos interesados en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha del pleno (27 de enero) y en un día no laborable para facilitar que el máximo número de personas puedan acudir.

Además, la moción compromete también a los servicios técnicos municipales a elaborar un “informe técnico actualizado” sobre el estado de conservación del edificio, así como “ejecutar las medidas técnicas indicadas en los informes municipales, incluida la instalación de fisurómetros”. La propuesta aprobada por el pleno incluye un último punto que afirma que “en caso de no poder llevarse a cabo la visita en el plazo establecido, se emitirá un informe técnico motivado que deberá hacerse público”.

Polémica por la falta de instalación de los fisurómetros

En el pleno celebrado el martes, al que acudieron decenas de vecinos y vecinas de Selva preocupados por el futuro de Es Putxet, tanto la oposición como miembros de la plataforma Salvem es Putxet criticaron que el Ayuntamiento no hubiera colocado los fisurómetros, unas herramientas de fácil aplicación que sirven para determinar el grueso de una fisura y cuantificar si esta se mueve o permanece inmóvil, en las grietas detectadas hace unos años en el antiguo edificio escolar.

En este sentido, la moción presentada por la citada formación progresista recuerda que la Conselleria de Educación emitió un informe en junio de 2024 en el que reiteraba lo que ya había afirmado un informe anterior del arquitecto del Ibisec en marzo de 2020 y que instaba al Ayuntamiento de Selva a “instalar unos fisurómetros para hacer seguimiento de las fisuras” y en función de los resultados “adoptar las medidas pertinentes de reparación”.

No obstante, estos fisurómetros no han llegado a ser instalados por el Consistorio, que tampoco “ha llevado a cabo ninguna actuación concreta de mantenimiento”, según Arrelam, a pesar de la obligación de la administración de “conservar, mantener y custodiar los bienes protegidos” como Es Putxet. La formación advierte al respecto que el incumplimiento de los deberes de conservación de estos bienes catalogados “puede dar lugar a responsabilidades administrativas y patrimoniales”.

Por ello, debido a la “falta de información pública actualizada” sobre el estado real de conservación de la escuela pública, así como la ausencia de “mecanismos de comprobación”, lo que dificulta el “control democrático y la transparencia institucional”, Arrelam presentó la moción finalmente aprobada.