El PSOE acusa al alcalde de Maria de "imponer" el nuevo planeamiento urbanístico

La agrupación socialista de Maria de la Salut asegura que una parte de las modificaciones incluidas en el proyecto de las Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio "han sido impuestas" por el alcalde Jaume Ferriol, del PP. Los socialistas convocaron a los vecinos de la localidad del Pla para conocer su opinión ante el nuevo planeamiento urbanístico municipal. "Y el resultado de la consulta no ha podido ser más decepcionante: rechazo generalizado a un proyecto que no responde al interés general del pueblo, y que no ha sido suficientemente explicado", señalan.

La sesión contó con la asistencia de la diputada y vicepresidenta del Parlament, Mercedes Garrido, los consellers del grupo socialista Bea Gamundí y Jaume Mateu, y el secretario general de la agrupación de Maria, Toni Moreno.

El PSOE recuerda que en la presentación del documento, hace unas semanas, el equipo del departamento de Territorio y Urbanismo del Consell de Mallorca, redactor de las NNSS de Maria, explicó que el documento apostaba por el crecimiento compacto y la protección del carácter tradicional del núcleo. No obstante, subrayan los socialistas, "el límite máximo de población de Maria, que ahora llega hasta los 3550 habitantes, se incrementó en 300 personas más".

Por su parte, los vecinos presentes en la reunión "manifestaron su desacuerdo con el planeamiento aprobado inicialmente". En la memoria del documento "se lee claramente que muchas de las modificaciones incorporadas no responden a las alegaciones (297) que se presentaron al proyecto anterior, sino que habían sido impuestas por el alcalde Jaume Ferriol, también presidente de la Felib".

El PSOE añade que se han producido cambios en el proyecto "por intermediación directa de Ferriol para suprimir una zona urbanizable en Font i Roig, delimitar un nuevo sector de suelo urbanizable industrial junto al ya existente, incluir terrenos del norte del núcleo calificados de aparcamientos y zona verde dentro de un sector urbanizable, o la supresión de todas las aperturas de nuevos viales". "Unos cambios que no han tenido en cuenta la realidad del pueblo en lo que se refiere al futuro de los equipamientos educativos, sociales y culturales, ni tampoco la necesidad de pensar en un proyecto común del municipio, y no basados en intereses particulares", apuntan los socialistas.

Noticias relacionadas

Los socialistas reclaman que, más allá de la opinión del alcalde, el planeamiento de Maria "recupere el espíritu que tuvo durante la pasada legislatura en la que todo el proceso de reforma se inició con una consulta participativa abierta a toda la ciudadanía, que dio paso a la confección de un primer borrador que posteriormente Jaume Ferriol descartó, justo recién nombrado alcalde, en el verano de 2023".