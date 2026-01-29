La precisión es un instrumento, no el fin último

De plasmarse en realidad tal como se promete, el nuevo Mapa Forestal de Balears será una maravilla. Pronto se sabrá. Tecnología de alta precisión, criterio profesional y algoritmos con visión y casi previsión de futuro. De este modo, la cartografía actualizada con técnicas modernas se materializará en poco menos que un calco en verde de la realidad con manchas de todo tipo de urbanización favorecida por los indultos del Govern. Es otro tipo de maleza en hormigón y mucho más difícil de desbrozar. De todos modos, el mapa forestal renovado será un buen instrumento con notable potencial de utilidad disponible.

En el logro estará también el riesgo porque todo dependerá del uso que se haga de él. Sería una perdida de inversión y tiempo dejar el medio, la nueva cartografía, en experiencia piloto, en recurso disponible y no tanto en fin último de instrumento de y eficacia constante. Lo decimos porque los antecedentes invitan a ser cautos.

No todo depende de los mapas. El dibujo a escala y la fotografía precisa no desbrozan por sí solos ni abren cortafuegos. Mientras el abandono de la agricultura, sobre todo de la pequeña parcela que ya ni siquiera sirve como espacio de entretenimiento, va favoreciendo la expansión de lo salvático, también queda demasiado pinar y encinar abandonado a expensas de leña apetecible para el incendio. Los particulares no pueden afrontar las penurias de tanto abandono y la Administración Pública tiene preferencia por el bosque limitado al paisaje contemplado desde la distancia. No se arbitran políticas de confluencia para el mantenimiento forestal primario. Para hacerlo en esta fase inicial, la cartografía no es la primera necesidad.

Todo dependerá, por tanto, de los usos que se acaben haciendo del Mapa Forestal de última generación. Más allá del control técnico y de las informaciones que sea capaz de generar, aparte de la consabida contribución a la prevención y extinción de los incendios forestales, es conveniente que sirva para reconciliar el bosque con la sociedad y que lo haga en consonancia con los tiempos actuales y el clima cambiante.