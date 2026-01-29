Polémico pleno en Llucmajor: La oposición abandona la sala a los pocos minutos

El pleno celebrado este pasado miércoles en el Ayuntamiento de Llucmajor ha estado marcado por la polémica después de que todos los representantes de la oposición en bloque decidieron abandonar la sala de plenos después a los pocos minutos de haber empezado la sesión.

El motivo principal es, según denuncian los partidos de la oposición, que el equipo de gobierno formado por PP, Vox y ASI habría «negado» la participación en el pleno de una portavoz vecinal, representante de la residencia, que «había registrado una instancia en tiempo y forma para poder intervenir», aseguran estas formaciones.

De hecho, esta vecina mantuvo una discusión pública con la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) durante la sesión plenaria, en la que la portavoz denunció que no la dejaban hablar y la alcaldesa replicó que no había seguido el procedimiento establecido para intervenir en los plenos. «He hecho instancias pero no me han contestado ninguna», apuntó la vecina, visiblemente enfadada: «Estamos en nuestra casa y no podemos hablar de nuestros problemas», reprochó.

Otros vecinos pudieron intervenir en la sesión y lanzaron duras críticas a la gestión del equipo de gobierno, al que acusaron de tener el municipio «con los contenedores llenos de basuras y llenos de ratas» y de no proporcionar un local en condiciones a la Policía Local, entre otros problemas. Otro participante criticó, en nombre de la ‘colla de dimonis’ local, la gestión municipal en relación a la cultura popular del municipio.

El pacto acusa a la oposiciónd de "bloquear" la institución

El equipo de gobierno municipal, por su parte, ha negado las acusaciones de la oposición de dificultar la participación ciudadana y ha expresado su «profundo malestar ante la actitud mostrada ayer, miércoles 28 de enero, por los representantes de los partidos de la oposición, quienes abandonaron el pleno municipal alegando que no se había permitido intervenir a una representante de una asociación vecinal durante el turno de participación ciudadana».

El equipo de gobierno considera «imprescindible aclarar que dicha representante no había solicitado en ningún momento participar en el pleno, tal y como establecen los trámites reglados». «Lo que sí había registrado previamente es una petición de información, que se encuentra en fase de tramitación dentro del área municipal correspondiente, cualquier solicitud para intervenir en un pleno municipal se debe realizar en tiempo y forma, mediante el registro adecuado, requisito que en este caso no se cumplió».

Por otra parte, lamenta que, como consecuencia de la salida de los grupos de la oposición, «no haya podido desarrollarse con normalidad la sesión, impidiendo la votación de varios puntos del orden del día». «Este bloqueo institucional retrasa la tramitación de asuntos relevantes para la ciudadanía, que deberán posponerse al siguiente pleno, generando un perjuicio innecesario al funcionamiento municipal», añade el gobierno municipal de Llucmajor.