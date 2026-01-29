La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de Sa Costera

Los propietarios de la finca de Bàlitx d’Enmig informaron ayer al ayuntamiento de Sóller que en el plazo de dos días retirará la barrera que cierra el paso a un tramo del camino público que conduce a Sa Costera. Pese a ello, el pleno de la corporación, y por unanimidad de todos los grupos municipales, acordó en paralelo obligar a abrir el camino. A través de un escrito presentado en el registro del ayuntamiento ayer mismo, pocas horas antes del pleno, el representante legal de los propietarios de la finca -que pertenece a la familia March- informaba que en un plazo de 48 horas se retiraría la barrera metálica que actualmente cierra el paso al polémico tramo que fue desviado en la pasada década. A su vez, según explicaron fuentes municipales, la propiedad instalará otra barrera de madera aunque no estará cerrada con llave.

La propuesta de los March no evitó que el ayuntamiento se posicionara. En el pleno que se celebró pocas horas después de dar entrada al documento, la corporación municipal aprobó una resolución en la que se instaba a los March a reabrir el camino en un plazo de ocho días. La resolución advertía, además, que de no hacerlo ejecutará la orden el propio ayuntamiento de forma subsidiaria y a cargo de los propietarios.

Un momento del pleno de Sóller. / Joan Mora

Multa

En las distintas intervenciones, los portavoces apoyaron la propuesta del ayuntamiento. La concejal de Medio Ambiente, Antònia Frau, lamentó que la situación “haya hecho que el ayuntamiento quede en medio entre los propietarios y el Consell y sea Sóller quien deba pagar la multa”. Por eso abogó por su reapertura para quitar un “impedimento” que cierra el paso al camino público.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Jaume Mateu criticó que “una actuación irregular repercuta sobre el ayuntamiento” y abogó para que “en vez de negociar se envíen inspectores para restaurar la legalidad”. Des de Més per Sóller, Aurora Torrens, aseguró que los caminos públicos “son un patrimonio que se ha de proteger” para evitar que “unos pocos se apoderen del patrimonio de todos”.

"Los caminos públicos son un patrimonio que se ha de proteger para evitar que unos pocos se apoderen del patrimonio de todos” Aurora Torrens — Més per Sóller

En términos similares se expresó Seny a través de Sebastià Aguiló, quien apuntó que “cuando grandes poderosos compran fincas no entienden que existen caminos públicos que atraviesan sus propiedades. Por último, el portavoz del PP, Carlos Darder, instó a “seguir trabajando para mejorar los caminos públicos que atraviesan la Serra”.

“Cuando grandes poderosos compran fincas no entienden que existen caminos públicos que atraviesan sus propiedades" Sebastià Aguiló — Seny i Sentit

Desde principios de la década pasada, los propietarios de Bàlitx d’Enmig cerraron un tramo del camino público de Sa Costera, incluído en la Ruta de la Pedra en Sec, y lo desviaron. Además de colocar una barrera, también instalaron una señalización que imitaba la que habitualmente coloca el Consell en las rutas senderistas. El cierre del camino evitaba que los senderistas transitaran cerca de las casas de la ‘possessió’ de Bàlitx d’Enmig.