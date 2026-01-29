Servicios ferroviarios
La estación de tren de Marratxí luce nueva imagen
SFM culmina las obras de remodelación, que cuenta con nuevos sistemas para reforzar la seguridad y el suministro eléctrico
El gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, y el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, han visitado este jueves la estación de ferrocarril de Marratxí, una vez acabadas las obras de remodelación del espacio.
Las principales actuaciones ya finalizadas, con una inversión próxima a los 315.000 euros, se han centrado en la construcción de un nuevo centro de transformación eléctrica en la estación de Marratxí.
"Este nuevo equipamiento permitirá que la estación se pueda abastecer de energía directamente desde la red interna de SFM, hecho que elimina la dependencia de suministradores externos y minimiza el riesgo de incidencias. El objetivo es reforzar la seguridad de la instalación y garantizar un servicio más estable y fiable", señala la empresa ferroviaria.
Además, el proyecto ha incluido varias actuaciones de mejora del edificio y exteriores, con el objetivo de "actualizar las instalaciones y hacerlas más funcionales y accesibles".
Entre otros trabajos, se han renovado las ventanas, se han mejorado los espacios interiores y exteriores, se ha adecuado el cierre perimetral, se ha instalado un nuevo reloj en el andén de vía 2 y se han realizado actuaciones de impermeabilización en la planta baja. También se ha suprimido un antiguo acceso al andén para optimizar la circulación y la seguridad de las personas usuarias.
