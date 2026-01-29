El carril cívico entre Pòrtol y Santa Maria se licitará este trimestre y podría estar listo antes de fin de año
Las obras cuentan con un presupuesto de 2,4 millones de euros
El carril cívico que se presentó en noviembre de 2024, con la asistencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado de los alcaldes de Marratxí, Jaume Llompart, y de Santa Maria, Colau Canyelles, así como del conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, podría ser una realidad antes de finales de este año. En el último pleno del consistorio de Marratxí, el PSOE formuló una pregunta sobre esta cuestión, ya que, según las previsiones, el carril debía estar operativo antes de finalizar el año 2025. Sin embargo, hasta la fecha todavía no se han iniciado las obras. El alcalde, Jaume Llompart, respondió que las obras estaban a punto de licitarse para poder llevarse a cabo en beneficio de los vecinos, aunque no concretó la fecha de dicha licitación.
Licitación
Fuentes del Consell de Mallorca han informado de que la licitación está prevista dentro de este primer trimestre y, salvo imprevistos, se adjudicará por un importe de 2,4 millones de euros, con un plazo de ejecución de cinco meses a partir de la fecha de firma del contrato de adjudicación.
