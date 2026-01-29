El campo mallorquín se rebela contra la PAC y Mercosur, pero exhibe su división en dos tractoradas separadas

Mismos motivos de protesta, pero diferentes movilizaciones. El campo mallorquín exhibió este jueves su división. El sector primario se echó con sus tractores a las carreteras de la isla para escenificar su rechazo al acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con Mercosur y a la falta de ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Pero lo hizo en dos actos separados, lejos de la unidad de acción que el sector mostró en la gran tractorada de 2024, cuando más de 300 vehículos recorrieron las calles de Ciutat.

Uno de esos actos, convocado por Unió de Pagesos y la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (Apaema), se desarrolló en Palma, donde una treintena de tractores partieron de Son Fusteret para dirigirse hasta Mercapalma. La otra movilización tuvo lugar en Ariany, promovida por Cooperativas Agroalimentarias de Balears, Asaja-Balears y UPA-AIA Balears, en una protesta con 200 tractores en la que estuvo presente el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet.

Cuando este diario le preguntó este jueves al secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, por los motivos de que haya habido dos tractoradas diferentes, éste respondió: “No vemos una imagen de payeses sentados a una mesa defendiendo la agricultura del país, y mucho menos una convocatoria donde el conseller de Agricultura no solo da su apoyo, sino que además está presente”.

A su juicio, resulta contradictorio que el conseller participe en movilizaciones contra Mercosur (un mercado común del que forman parte Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), mientras el Partido Popular vota a favor del acuerdo tanto en Madrid como en las instituciones europeas. “Si votan a favor allí, aquí no pueden ir a manifestaciones en contra. Les pedimos que reflexionen”, reclamó.

Política Agraria Común de la Unión Europea

Al margen de estas disquisiciones políticas, ambas partes coincidieron en señalar como uno de los principales motivos de la protesta la próxima renovación de la PAC, prevista para el próximo año, que, según denuncian las organizaciones agrarias, conllevará un recorte presupuestario de alrededor del 20%.

Ordines advirtió de que actualmente uno de cada cinco payeses profesionales de Baleares no puede acceder a estas ayudas. En Balears, apuntó, hay unos 900 payeses prioritarios y cerca del 20% queda fuera del sistema de ayudas, entre ellos productores de viña u olivar.

Rechazo del acuerdo con Mercosur

El rechazo al acuerdo con Mercosur es el otro gran eje de las movilizaciones. Los payeses denuncian que la entrada de productos procedentes de países sudamericanos que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, fitosanitarias y laborales que las europeas supone una competencia desleal que asfixia a las explotaciones locales.

En la misma línea se expresó el presidente de Apaema, Miquel Coll, quien advirtió de que el acuerdo permite importar alimentos producidos con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea por su impacto sobre la salud y el medio ambiente. “No es lógico que a nuestros payeses se les prohíba producir así, pero sí se puedan comprar productos hechos de esa manera”, criticó.

Tractorada en Ariany

En Ariany, el mensaje de los dirigentes agrarios fue unánime: el campo reclama garantías para su futuro y “reglas iguales” para competir. El presidente de ASAJA-Balears, Joan Company, dejó claro que la protesta va más allá de una reivindicación económica: “el sector primario ha gritado alto y claro que quiere un futuro con garantías” y defendió la seguridad alimentaria como eje central.

Según Company, Europa debe tener claro “lo que come” y bajo qué estándares se produce, advirtiendo de que la entrada de alimentos más baratos solo es aceptable si mantienen el mismo nivel de seguridad. Su mensaje a la sociedad ha sido directo: si se pierde la agricultura, “se pierden muchas más cosas” y “no todo se soluciona con dinero”.

En la misma línea, Joana Mascaró, en representación de UPA-AIA, denunció que el acuerdo con Mercosur se suma a una situación ya tensionada por la falta de reconocimiento suficiente de los costes estructurales de producir en una isla. Mascaró remarcó que el sector balear soporta sobrecostes de producción y una elevada carga normativa, mientras que podrían entrar productos de terceros países con exigencias inferiores y costes más bajos, lo que ha calificado de competencia desleal.

Desde el ámbito cooperativo, Jerònia Bonafè ha advertido de que las cooperativas afrontan un escenario de competencia directa con productos importados que pueden estar elaborados con normas de producción inferiores en aspectos como el uso de fitosanitarios o los costes salariales. Bonafè insistió en que el sector local cumple una normativa europea “muy restrictiva” y que competir con países terceros con reglas más laxas supone un agravio comparativo.

Conseller Simonet

Por parte del Govern, el conseller de Agricultura, Joan Simonet, quien asistió a la tractorada de Ariany, puso el foco especialmente en los anuncios de posibles recortes de la PAC, que calificó como la principal preocupación para un sector productivo como el balear.

Simonet detalló que, aunque de momento los recortes se plantean en términos globales, aún se desconoce su aterrizaje a nivel estatal y autonómico. Se trabaja en dos líneas: pedir en Bruselas que no se apliquen recortes y, si finalmente se producen, garantizar a través del Ministerio que se mantenga el reconocimiento de la insularidad para compensar los sobrecostes.

En cuanto a Mercosur, el conseller defendió que, si el pacto avanza, debe incorporar cláusulas de salvaguarda eficaces para proteger a los productores europeos. Además, ha dejado claro que los productos que puedan llegar desde Mercosur no competirían “ni en calidad, ni en condiciones, ni en características” con el producto local. Simonet insistió en la necesidad de mantener la presión para asegurar mecanismos de protección.

Presencia política

En la concentración de Ariany, no faltó la plana política de VOX, entre ellos, Pedro Bestard, Toni Gili o Esteve Sureda. También se ha dejado ver el alcalde de Maria y presidente de la FELIB, Jaume Ferriol, o Toni Salas, conseller insular de El Pi y alcalde de Costitx.