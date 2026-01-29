Agricultura
Arrancan las protestas de los payeses contra el acuerdo con Mercosur
Numerosos tractores llenan los recintos de Ses Torres, en Ariany, y Son Fusteret, en Palma, en dos movilizaciones separadas que coinciden en la mayoría de sus reinvindicaciones
Los dos focos principales de la protesta de agricultores programada este jueves contra el acuerdo con Mercosur se han empezado a llenar de tractores procedentes de distintas zonas de Mallorca.
Por una parte, la explanada del restaurante Ses Torres de Ariany concentra ya una gran cantidad de manifestantes en la movilización convocada por las Cooperativas Agroalimentarias de Balears, Asaja-Balears y UPA-AIA Balears, en un acto al que el conseller de Agricultura, Joan Simonet, ha anunciado su participación en solidaridad con las reivindicaciones de los payeses.
Por otra parte, el aparcamiento de Son Fusteret, en Palma, es el lugar de concentración de los representantes de Unió de Pagesos de Mallorca y la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA).
Algunos de los tractores se han concentrado a primera hora de la mañana en Inca para salir posteriormente en dirección a Palma, pasando por los pueblos de la comarca del Raiguer, donde numerosos vecinos han apoyado sus demandas. Una vez en Son Fusteret, se dirigirán a Mercapalma pasando por el polígono de son Morro y las instalaciones de la empresa láctea Agama.
Ambas movilizaciones forman parte de una protesta común que comparte muchas de sus reivindicaciones. Ambas protestas, aunque separadas, coinciden en el mensaje de alertar sobre los impactos que, a su juicio, tendría la aplicación del tratado con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para la viabilidad de las explotaciones agropecuarias en Balears.
Entre sus reclamaciones, destacan el "no a Mercosur", la defensa del producto local y ecológico, la reducción de la burocracia, el rechazo a los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y un acceso universal y equitativo a las ayudas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- El GOB denuncia ante Costas la invasión del dominio público por un restaurante de Portocolom
- Calvià encara la aprobación definitiva para reconvertir el antiguo Casino en un hotel de lujo
- La Justicia declara público el Camí de Bunyola a Alaró y ordena retirar los cerramientos
- El Consell inicia las obras de urgencia para evitar que la Fàbrica Nova de Sóller se derrumbe
- Cae parte del techo de un aula de Educación Infantil en el CEIP Sa Marina de Llucmajor por filtraciones de agua