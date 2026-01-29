Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agricultura

Arrancan las protestas de los payeses contra el acuerdo con Mercosur

Numerosos tractores llenan los recintos de Ses Torres, en Ariany, y Son Fusteret, en Palma, en dos movilizaciones separadas que coinciden en la mayoría de sus reinvindicaciones

VÍDEO | Arrancan las protestas de los payeses contra el acuerdo con Mercosur

Jaime Reina / B. Ramon

Redacción Part Forana

Inca

Los dos focos principales de la protesta de agricultores programada este jueves contra el acuerdo con Mercosur se han empezado a llenar de tractores procedentes de distintas zonas de Mallorca.

Por una parte, la explanada del restaurante Ses Torres de Ariany concentra ya una gran cantidad de manifestantes en la movilización convocada por las Cooperativas Agroalimentarias de Balears, Asaja-Balears y UPA-AIA Balears, en un acto al que el conseller de Agricultura, Joan Simonet, ha anunciado su participación en solidaridad con las reivindicaciones de los payeses.

Varios tractores llegan a la concentración de Ariany.

Varios tractores llegan a la concentración de Ariany. / Rosa Ferriol

Por otra parte, el aparcamiento de Son Fusteret, en Palma, es el lugar de concentración de los representantes de Unió de Pagesos de Mallorca y la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA).

Algunos de los tractores se han concentrado a primera hora de la mañana en Inca para salir posteriormente en dirección a Palma, pasando por los pueblos de la comarca del Raiguer, donde numerosos vecinos han apoyado sus demandas. Una vez en Son Fusteret, se dirigirán a Mercapalma pasando por el polígono de son Morro y las instalaciones de la empresa láctea Agama.

Tractores aparcados en Son Fusteret, antes de partir en dirección a Mercapalma.

Tractores aparcados en Son Fusteret, antes de partir en dirección a Mercapalma. / Iñaki Moure

Ambas movilizaciones forman parte de una protesta común que comparte muchas de sus reivindicaciones. Ambas protestas, aunque separadas, coinciden en el mensaje de alertar sobre los impactos que, a su juicio, tendría la aplicación del tratado con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para la viabilidad de las explotaciones agropecuarias en Balears.

Noticias relacionadas

Entre sus reclamaciones, destacan el "no a Mercosur", la defensa del producto local y ecológico, la reducción de la burocracia, el rechazo a los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y un acceso universal y equitativo a las ayudas.

