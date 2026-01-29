El antiguo Hospici de Felanitx albergará ocho viviendas sociales

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo; la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, y el gerente del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), Roberto María Cayuela, han presentado este jueves el proyecto técnico de rehabilitación y adaptación del antiguo hospicio de Felanitx en una promoción de ocho viviendas de protección pública de alquiler. Se trata de la primera promoción de viviendas de alquiler del IBAVI en Felanitx.

El proyecto prevé la rehabilitación de una parte de la antigua residencia Mare de Déu de Sant Salvador. En concreto, se intervendrá en la sección del hospicio-hospital que se amplió en 1964 y que el Ayuntamiento de Felanitx ha cedido al IBAVI. El objetivo es reformar y adaptar las 16 antiguas habitaciones para acoger ocho viviendas, con un dormitorio doble, y habilitar espacios con zonas comunes en el edificio.

Imagen actual del edificio. / Caib

Esta promoción de viviendas se destinará de manera preferente a personas mayores de 65 años y con diez años de residencia en Felanitx, tal y como ha solicitado el Ayuntamiento. "Se trata de la primera promoción del IBAVI en Felanitx de viviendas de alquiler. La anterior promoción en el municipio fue de viviendas de compra hace casi treinta años. Actualmente el IBAVI gestiona cuatro viviendas en Felanitx", destaca el Govern.

El presupuesto estimado es de 1,3 millones de euros y la previsión es que las obras puedan comenzar este año. Esta promoción forma parte del plan de choque del Govern para facilitar vivienda asequible a residentes en las islas.

De antiguo hospicio a vivienda social

El proyecto plantea la rehabilitación del antiguo hospicio en viviendas sociales con un dormitorio doble y con zonas comunes en el edificio, concebidas para acoger a residentes mayores de 65 años. La promoción, ubicada en la calle Sant Alfons, tendrá una superficie máxima construida de 634 metros cuadrados y se distribuirá en primera y segunda planta.

Fotomontaje del aspecto del edificio tras la reforma. / Caib

El espacio interior se reformará para dar cabida a ocho viviendas dotacionales —una de ellas adaptada para personas con discapacidad— de entre 31 y 39 metros cuadrados. Estas viviendas contarán con un dormitorio doble, baño, cocina y sala de estar. Además, se rehabilitarán también los antiguos espacios comunes, para dotar a la promoción de lavandería, cocina, comedor y sala de estar.

Procedimiento exprés de tramitación

Está previsto que esta promoción de Felanitx pueda beneficiarse del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública.

Esta ley permite que las promociones de vivienda pública puedan ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios. Esta figura permite acortar los plazos de tramitación, una reducción de uno o dos años en la mayoría e incluso de tres en algunos casos.

Las nuevas viviendas públicas se destinan a residentes en las islas, con cinco años o más de residencia en esta comunidad, y con preferencia para los del municipio.