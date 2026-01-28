Un vecino de Portocolom riega un pino con gasoil: El Ayuntamiento "actuará con contudencia"

El Ayuntamiento de Felanitx ha detectado que un pino ubicado en la calle Trafalgar de Portocolom está siendo regado con gasoil "con la clara intención de matar al árbol", por lo que los servicios municipales están realizando un "seguimiento continuado" del pino para evitar que se produzcan nuevos vertidos de combustible.

La institución municipal avisa que ha intensificado el control de la zona con el objetivo de identificar al "autor o autores" de estos actos incívicos que califica de "graves" y entregarlos ante las "autoridades competentes". Y es que, segun subraya el Ayuntamiento, "atacar el patrimonio natural es un delito", por lo que la institución "actuará con la contundencia necesaria para proteger a los árboles y el entorno".

Según explica el Consistorio, el autor o autores de esta agresión han tratado de asegurarse de que todo el combustible que depositan en la jardinera penetre en la tierra y no se pierda por la acera, ya que han tapado uno de los lados del pino con cemento. El objetivo, según la institución local, es "agravar el daño al árbol".

Noticias relacionadas

La publicación municipal en las redes sociales ha cosechado algunos comentarios que indican al Ayuntamiento que investigue a qué vecino o vecinos el pino "tapa la vista".