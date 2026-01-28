Sencelles exige al Govern la limpieza de los torrentes tras desbordarse el de Solleric en Biniali

El Ayuntamiento de Sencelles exige una vez más al Govern la “limpieza y mantenimiento” de los torrentes que atraviesan el municipio del Pla ante el riesgo de desbordamiento debido a la acumulación de agua en los últimos días como consecuencia de las lluvias intensas. De hecho, hace unos días el agua que bajaba por el torrente de Solleric a su paso por la pequeña localidad de Biniali se desbordó, causando alarma entre los vecinos, si bien no llegó a producir daños significativos.

Este desbordamiento se produjo en un “punto conflictivo”, según el Consistorio, en el que se acumulan árboles muertos y sedimentos “por falta de mantenimiento, en una zona próxima a una lavandería industrial cuya actividad provoca una gran controversia en el municipio desde hace años por la presencia de elementos contaminantes que podrían proceder de la citada industria. De hecho, el pasado mes de octubre el Ayuntamiento denunció la muerte de una veintena de árboles “maduros y de grandes dimensiones” en el torrente de Solleric debido a posibles vertidos industriales de la citada lavandería, ubicada en el municipio de Consell, que desde hace ya unos 25 años está en el punto de mira de vecinos y entidades ecologistas.

El Ayuntamiento de Sencelles “hace años que reclama actuaciones en este tramo, sin respuesta dentro del plazo, hecho que ya ha provocado el primer desbordamiento del año”, lamenta la institución municipal a través de las redes sociales.

El Consistorio recuerda que la limpieza y el mantenimiento de los torrentes es una competencia del Govern. Por este motivo, exige “actuaciones inmediatas para garantizar la seguridad y evitar nuevos riesgos”.

El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd (El Pi), confirma que hace unos días el agua se desbordó “en distintos puntos” del torrente cerca de Biniali. “Los vecinos lo denuncian ante el Ayuntamiento, pero se trata de una competencia del Govern”, explica, y así lo ha publicado la institución en las redes.

El torrente de Solleric no es el único que presenta problemas de acumulación de vegetación y otros residuos. El alcalde denuncia que el torrente de Pina que pasa a pocos metros del ‘llogaret’ de Ruberts está “lleno de escombros” sin que la administración autonómica haya actuado.

Los vertidos ilegales de residuos de grandes dimensiones en los torrentes de Mallorca son una práctica que va en aumento, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones ayuntamientos, vecinos y entidades ecologistas como Gadma. Cada vez es más frecuente que camiones y furgonetas descarguen residuos voluminosos en estas vías fluviales con el objetivo de ahorrarse los costes del tratamiento, sin ningún tipo de respeto por el medio ambiente.