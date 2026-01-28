Educación
Protestas por el cambio de horarios lectivos de dos centros de Mallorca por una prueba ciclista: "Nos mean encima"
El sindicato UOB Ensenyament denuncia que el CEIP Colònia Sant Jordi y el IES Damià Huguet deben avanzar este jueves a las doce del mediodía la salida de los alumnos por las restricciones circulatorias que conlleva la Challenge Mallorca
El sindicato Unió Obrera Balear (UOB) Ensenyament ha denunciado este miércoles que la dirección general de Planificación y Gestión Educativas haya permitido que dos centros educativos del Migjorn de la isla, el CEIP Colònia de Sant Jordi y el IES Damià Huguet de Campos, modifiquen sus horarios a raíz de la carrera ciclista Challenge Mallorca que se lleva a cabo estos días en distintos enclaves geográficos de Mallorca. El motivo, según explica el citado sindicato, es que en los horarios de salida de los centros "puede haber restricciones de circulación que pueden afectar a alumnos, familias y docentes". En este sentido, UOB Ensenyament lamenta que "una prueba cicilista deba provocar un caos" en los dos centros educativos. "Cansados de que nos meen encima", afirma con contundencia en un comunicado que ha difundido la organización sindical.
Fuentes de la comunidad educativa han informado que los centros deberán cerrar a las doce del mediodía como consecuencia del paso de la prueba ciclista. "Estamos muy indignados", aseguran.
UOB Ensenyament añade que "ya se sabe" que en Mallorca "mandan más los de fuera que los propios isleños", un hecho que facilita que las "grandes empresas", que en este caso organizan acontecimientos deportivos, "puedan hacer lo que quieran". "En cambio, si un docente quiere organizar una triste excursión o actividad deportiva fuera del centro, seguramente acabará abandonando la idea ante las trabas que ponen las respectivas administraciones", apunta el sindicato, que se pregunta si esta prueba hubiese afectado a una escuela concertada o privada "se hubiera permitido el desarrollo de esta prueba".
"Ya estamos cansados de cortes y restricciones que padecen los habitantes de Mallorca por el desarrollo de pruebas deportivas de carácter internacional en los que la representación mallorquina es mínima", critica UOB Ensenyament, que insta a organizar las pruebas sin que afecten a los centros educativos de la isla ni a la población en general.
Por ello, la organización insta a la conselleria de Educación a "manifestarse en contra de que estos acontecimientos internacionales afecten al desarrollo de las jornadas escolares" y también propone a la conselleria de Turismo, Cultura ("poca", precisa) y Deportes que "estudie" la forma de que estas pruebas deportivas "afecten lo mínimo posible a la ciudadanía".
