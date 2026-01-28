Manacor apoya las reivindicaciones de Unió de Pagesos en defensa del campo mallorquín

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, se ha comprometido este miércoles a debatir en el pleno municipal una moción de apoyo al sector primario y en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, tras recibir a representantes de Unió de Pagesos de Mallorca, en la víspera de las tractoradas previstas para el jueves en Palma y en Ariany.

El sindicato agrario ha presentado la iniciativa en el marco de una ronda de contactos con los ayuntamientos de la isla para recabar respaldo institucional ante la "situación crítica" que atraviesa el campo mallorquín, agravada por los acuerdos comerciales internacionales.

En el encuentro, Unió de Pagesos ha expresado su "oposición firme" al tratado de libre comercio con los países del Mercosur, al considerarlo una "competencia desleal" para los productores locales. Argumentan que permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y medioambientales que se imponen a la agricultura balear.

La propuesta insta al Consistorio de Manacor a manifestar su apoyo institucional al sector primario; exigir a las administraciones competentes que defiendan los intereses de los agricultores mallorquines ante la UE y rechacen los acuerdos con Mercosur que no incluyan cláusulas de reciprocidad; y a reclamar medidas para compensar la pérdida de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

También pide simplificar trámites burocráticos y garantizar el acceso efectivo a las subvenciones para todos los profesionales.