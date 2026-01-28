Movilidad
¿Por dónde irán las tractoradas de este jueves? Claves para evitar los atascos en Palma y Ariany
Decenas de tractores partirán a las 10 de la mañana desde Son Fusteret, en Palma, para recorrer varias calles y finalizar su protesta en Mercapalma, el único mercado mayorista de producto local
El campo mallorquín organiza este jueves por la mañana sendas tractoradas en Ariany y Palma, en protesta por el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países del Mercosur y por la situación general de dificultades que atraviesa el sector.
En el caso de la movilización en Palma, está previsto que decenas de tractores salgan a las 10 de la mañana del aparcamiento de Son Fusteret. Desde allí, iniciarán un recorrido que les llevará a Carrer del Ter, Carrer del Gessamí y Camí Salard.
Posteriormente, entrarán en el polígono de Son Morro, para pasar por delante de las instalaciones de Agama, como símbolo de la crisis que experimenta el sector lácteo balear.
A continuación, proseguirán su itinerario incorporándose a la carretera de Manacor. Está previsto que la tractorada concluya en Mercapalma, que es el único mercado mayorista de producto local en Mallorca.
Tractorada de Ariany
Por otra parte, la tractorada de Ariany comenzará a las 10 horas en Ses Torres. Se espera la presencia de más de un centenar de tractores, lo que a buen seguro ocasionará en las primeras horas de la mañana alguna retención en las carreteras circundantes.
