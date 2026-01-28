Felanitx elimina la carretera de s’Arenal de Portocolom y estrena un gran paseo verde junto al mar

El Ayuntamiento de Felanitx culmina una intervención pionera en Baleares en s’Arenal de Portocolom, eliminando la carretera junto a la playa y recuperando el litoral para la ciudadanía. El espacio se convierte así en una gran zona verde y peatonal, más accesible y respetuosa con el entorno. El proyecto ha supuesto la retirada definitiva del tramo de carretera que actuaba como barrera física entre s’Arenal y la zona verde adyacente, una vía que con el paso del tiempo había dejado de tener carácter interurbano para integrarse dentro de la trama urbana. Con esta actuación, considerada un hito sin precedentes en el archipiélago, se ha querido recuperar ambientalmente el espacio fomentando el uso peatonal y reduciendo el tráfico motorizado a lo imprescindible. El antiguo asfalto ha sido sustituido por una pasarela de madera y pavimentos ecológicos, y se ha creado una amplia zona verde que conecta s’Arenal Gran con el entorno natural próximo. A partir de ahora, solo podrán circular vehículos de personas con movilidad reducida, servicios de emergencia y de carga y descarga, mientras que el tráfico rodado general se ha desviado hacia calles más alejadas de la playa. En cuanto a la ordenación del aparcamiento, se han habilitado nuevos espacios para paliar la falta de plazas como consecuencia de la supresión del vial.

La obra, con un coste de 595.000 euros, se ha financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation y ha sido ejecutada por Dos Mas Grup. Este miércoles se ha inaugurado oficialmente con la presencia del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, y el resto de miembros del consistorio municipal.

Otras actuaciones

El Ayuntamiento ha recordado que esta actuación se enmarca dentro de una subvención global de cerca de dos millones de euros de fondos europeos que incluye, entre otras actuaciones, la reforma de varias calles del barrio antiguo de sa Capella. Antes del inicio de las obras, el gobierno municipal convocó una reunión informativa en el Centro Cívico de Portocolom para explicar a la ciudadanía los detalles de una intervención que ha supuesto un cambio importante en los hábitos de circulación en el entorno de sa Punta de Portocolom.

Cabe recordar que las obras han sido un foco de polémica y han generado un profundo malestar en un sector de los vecinas y vecinos de la zona costera.