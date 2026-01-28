El desvío del camino histórico de Bòquer divide al equipo de gobierno de Pollença

La propuesta de recuperar un tramo del camino de Bòquer que figura en el orden del día del pleno del próximo jueves ha roto el consenso en el seno del equipo de gobierno del ayuntamiento de Pollença, formado por PSOE y Més. Este último partido ha anunciado este martes su intención de votar en contra de la propuesta “unilateral” del alcalde socialista Martí March al entender que forma parte de una estrategia encaminada a “evitar el paso” de la gente por el camino histórico de acceso a Bòquer y desviarlo por el llamado camino 77, al que se quiere “convertir” en el acceso principal a Cala Bòquer, según denuncia la formación ecosoberanista.

Més per Pollença considera que la recuperación de un tramo del camino 77 de Bòquer “esconde un problema grave de movilidad y convivencia”, por lo que votará en contra de la propuesta del PSOE para iniciar la recuperación de oficio de un tramo del denominado Camí Vell de Bòquer (camino 77). Una propuesta que, según Més, no cuenta con el consenso de su formación y se presenta sin un “estudio previo de las consecuencias reales que puede tender esta decisión”.

Més recuerda que desde hace más de una década “hay una voluntad clara de evitar el paso por el camino histórico de acceso a Bòquer, el camino que se ha utilizado siempre y que ha funcionado durante décadas sin conflictos graves”. El intento “se ha materializado en diferentes convenios y propuestas que tienen un objetivo común: cerrar el camino histórico y desplazar el acceso a otro enclave”.

La formación asegura que la propuesta que se elevará al pleno “consolida este cambio y apunta a convertir el camino 77 en el acceso principal a Cala Bòquer, desviando todo el paso de personas hacia la zona de Síller”. Y aquí “aparece el problema real”, añade Més, ya que este camino es un vial “estrecho, sin aceras”, que pasa por una zona donde hay más de 70 viviendas y “ya es muy utilizado por los vecinos”, por lo que si se traslada a este camino el “paso diario de centenares de personas supondría colapsos de tráfico, problemas de aparcamiento, inseguridad para los viandantes y una pérdida evidente de calidad de vida”. En este sentido, asegura que la Policía Local también ha “advertido” que el camino “no tiene capacidad para asumir este incremento de tráfico y viandantes”.

Imagen de un tramo del camino de Bòquer. / DM

Además, añade que el trazado que se quiere consolidar “ya no se corresponde con el camino antiguo” y que presenta “pendientes pronunciadas y zonas inundables”, por lo que se trata de un recorrido “poco seguro y difícilmente practicable”.

Més considera que la resolución “traslada el conflicto de un lugar a otro sin pensar en el conjunto del municipio ni en las personas que viven en él”. La formación ecosoberanista ha querido mantener la “coherencia”, ya que en 2019, cuando formaba parte de la coalición Junts Avançam (en la que también participaba el PSOE) votó en contra de modificar el convenio de 2013 porque “favorece los intereses particulares en detrimento del interés general, generando la pérdida de un camino público y dejando como único acceso el camino que pasa por la urbanización de Síller”. “En realidad, de dos caminos públicos se pasa a tener solo uno”, apunta.

Noticias relacionadas

Por ello, Més reclama a sus socios del PSOE que dejen esta propuesta “en suspenso” y abran un “debate sereno y riguroso” para encontrar una “alternativa viable, segura y justa, que respete la historia del camino, el territorio y el bienestar de los vecinos de Pollença”.