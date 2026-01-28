El campo mallorquín organiza este jueves dos tractoradas diferenciadas contra el acuerdo con Mercosur

El sector primario de Mallorca ha convocado dos manifestaciones con tractores para este jueves, en una doble protesta que se desarrollará en Palma y en Ariany y que tendrá como principal objetivo rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al que consideran una amenaza de competencia desleal para la producción local.

A la protesta ya anunciada en Ariany por UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja-Balears, se ha sumado otra. La Unió de Pagesos de Mallorca y la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) han organizado también una tractorada que partirá a las 10:00 horas del aparcamiento de Son Fusteret (Palma).

Según han explicado estos últimos, decenas de tractores realizarán un recorrido urbano que pasará por el polígono de Son Morro, frente a las instalaciones de la empresa láctea Agama, en una acción simbólica para denunciar la crisis del sector. La protesta finalizará en Mercapalma, el mercado mayorista de producto local de la isla.

Entre sus reclamaciones, destacan el "no a Mercosur", la defensa del producto local y ecológico, la reducción de la burocracia, el rechazo a los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y un acceso universal y equitativo a las ayudas.

Segunda convocatoria: UPA-AIA, Cooperativas y ASAJA

Paralelamente, UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y ASAJA-Baleares han convocado una concentración con tractores en Ariany. En un comunicado conjunto, estas organizaciones expresaron la semana pasada su firme rechazo al acuerdo UE-Mercosur, argumentando que permitiría la entrada de productos agroalimentarios producidos con normas sanitarias, ambientales, laborales y de bienestar animal inferiores a las exigidas en la Unión Europea, lo que perjudicaría gravemente a los productores europeos.

A ligual que los convocantes de la otra tractorada, apuntan igualmente entre sus motivos para movilizarse el rechazo a la Política Agraria Común (PAC) europea, al entender que deja de ser una política "realmente común", permitiendo que cada estado miembro la diseñe de forma diferente. A su parecer, esto rompe la unidad del mercado y genera competencia desleal entre agricultores europeos.

Un frente común contra Mercosur

Ambas protestas, aunque separadas, coinciden en el mensaje de alertar sobre los impactos que, a su juicio, tendría la aplicación del tratado con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para la viabilidad de las explotaciones agropecuarias en Balears.

Apoyo del conseller de Agricultura

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha querido manifestar este miércoles el apoyo de la Conselleria a las concentraciones convocadas por las organizaciones agrarias. Según informó el Ejecutivo autonómico, Simonet asistirá a la concentración convocada en Ariany. Las reivindicaciones del sector, ha asegurado, «coinciden plenamente con la preocupación desde la Conselleria ante el diseño de la nueva política agraria común y los recortes presupuestarios que se están planteando desde Bruselas».

En declaraciones recogidas de un comunicado, el conseller ha advertido de la incertidumbre que genera el nuevo planteamiento de los fondos europeos, «cada vez más difuminados y mezclados con otros instrumentos financieros». Simonet ha explicado que estas preocupaciones ya se han trasladado tanto a las instituciones europeas como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.