Bunyola regula el uso de dos caminos de sa Comuna para preservarlos de la erosión

A partir de ahora, el camí del Comellà de sa Cuina y el camí des Grau de Bunyola quedan reservados exclusivamente al uso de senderistas y corredores de montaña, por motivos de conservación del territorio y protección del firme. Son los dos únicos caminos de sa Comuna en los que no se permitirá la circulación de bicicletas. Esta medida llega después de los trabajos de limpieza y eliminación de vegetación ejecutados por el Ayuntamiento y tras valorar técnicamente las condiciones del terreno.

El Ayuntamiento detalla que el Comellà de sa Cuina presenta una pendiente muy pronunciada, de hasta el 19%, y se encuentra dentro de un comellà especialmente vulnerable a la erosión. Además, bajo la capa de tierra actual, se conserva un antiguo empedrado que es necesario proteger para evitar su degradación.

Uno de los caminos de Bunyola. / Aj.

“Estos caminos son preciosos, pero también frágiles. No se trata de prohibir por prohibir, sino de preservar con sentido común. Si no ponemos freno ahora, podemos perder un patrimonio natural e histórico que queremos mucho”, ha argumentado la alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta.

Por su parte, el regidor de Medio Ambiente, Joan Toni Riera, ha añadido que “hay muchos otros caminos en sa Comuna donde se puede disfrutar en bicicleta, pero estos dos tramos, por sus características, requieren un tratamiento especial. Hemos tomado la decisión pensando en el presente, pero también en el futuro: queremos que las generaciones que vienen puedan disfrutarlos igual que lo hemos hecho nosotros.”

Amplia red de caminos

El Ayuntamiento recuerda que sa Comuna dispone de una amplia red de caminos aptos para la práctica del MTB, como el Comellà d’en Cupí, el Penyal d’Honor – Cas Garriguer, S’Arboçar – Coll d’Honor – Ses Covasses, Cova de s’Aigo, Puig Gros, Coma d’en Buscante, A Coma Gran, así como la pista principal y las pistas interiores.

“Tenemos la responsabilidad de cuidar sa Comuna. Estamos seguros de que la mayoría de usuarios lo entenderán y lo respetarán. Esta medida no excluye, protege”, ha concluido la alcaldesa.