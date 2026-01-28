Nuevo Mapa Forestal de Baleares: más precisión para gestionar los bosques y adaptarlos al cambio climático

Baleares contará con un nuevo Mapa forestal realizado con tecnología de última generación y que permitirá obtener información mucho más precisa sobre las existencias forestales y, en consecuencia, poder conservar y proteger mejor el medio natural de las islas. De hecho, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha empezado esta semana los trabajos de campo para obtener este nuevo mapa forestal, una herramienta que actualizará la cartografía vigente [elaborada en 2010] y que pretende mejorar la gestión sostenible de los bosques y la planificación frente al cambio climático y los incendios forestales.

Los trabajos de campo han empezado esta semana. / CAIB

El conseller Joan Simonet ha defendido que el proyecto permitirá “conocer mejor nuestros bosques y gestionarlos de manera sostenible”, gracias a la combinación de trabajo sobre el terreno y tecnología avanzada para obtener datos más precisos. Según ha explicado, la novedad es que, por primera vez, Baleares contará con una cartografía forestal basada en datos LiDAR, «lo que permitirá obtener información mucho más precisa sobre las existencias forestales» y evaluar su crecimiento a partir de la comparación de los vuelos de teledetección realizados en los años 2014, 2018 y 2024.

Esta semana, los trabajos de campo se han iniciado en las Pitiüses para después continuar en Menorca y finalizar en Mallorca. El objetivo es tener las mediciones realizadas antes del verano. Entre las tareas previstas figura el levantamiento de parcelas de inventario en distintos puntos del territorio forestal de cada isla, con mediciones que permitirán caracterizar la estructura y variables clave de los bosques. La entrega del nuevo mapa forestal está prevista para finales de este año y cuenta con un presupuesto de 138.030,75 euros. La ejecución del proyecto se ha encargado a la empresa AGRESTA, especializada en inventario y monitorización forestal, que desarrollará la nueva cartografía con tecnologías avanzadas como la teledetección LiDAR y las imágenes de satélite Landsat y Sentinel, combinadas con información obtenida directamente sobre el terreno.

Cartografia forestal basada en datos lidar. / CAIB

Más allá de la actualización cartográfica, el nuevo mapa forestal incorporará variables que amplían el alcance del mapa elaborado en 2010. Entre ellas figuran la capacidad de las masas forestales como sumideros de carbono, la calidad de estación de las principales formaciones forestales y una caracterización más detallada de parámetros selvícolas. En este último apartado, se incluyen la biomasa total, superficial y subterránea; el área basal total y por especie; o los diámetros medios por especie. Asimismo, la Conselleria destaca que el nuevo mapa incorporará también particularidades propias de las formaciones y hábitats forestales de cada isla, con la intención de que la herramienta sea útil en la toma de decisiones tanto para la prevención y la extinción de incendios como para la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático en la gestión forestal.

Experiencia piloto

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha subrayado que el nuevo mapa “no solo actualiza la cartografía existente, sino que amplía de manera significativa las prestaciones y la precisión de los datos”. En su opinión, será una herramienta útil para “prevenir incendios forestales y adaptar la selvicultura al cambio climático”. Además, el Govern prevé probar, como experiencia piloto de cara a futuras revisiones, algoritmos de segmentación basados en aprendizaje profundo (deep learning) y técnicas de análisis orientado a objetos (OBIA) para la teselación del mapa. El objetivo es disponer de un modelo matemático ajustado a la realidad que permita agilizar próximas actualizaciones y obtener parámetros forestales en plazos mucho más cortos.