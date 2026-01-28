Iniciativas solidarias
Más de 100 torres se iluminarán el sábado en Mallorca por los Derechos Humanos
La Encesa cumple este año su décimo aniversario con la presentación de un mapa interactivo que localiza todos los puntos de encendido en la isla
Más de 100 torres, atalayas y talayots se iluminarán en Mallorca este próximo sábado para reivindicar los Derechos Humanos, una iniciativa que este año cumple su décimo aniversario con la gran novedad de la elaboración de un mapa interactivo (visitable en este enlace: https://fonsmallorqui.org/ca/encesa-de-torres-talaies-i-talaiots) que ha sido presentado este martes en La Misericòrdia de Palma. Se trata de "una herramienta clave para visualizar los puntos de encendido por toda Mallorca y facilitar la participación ciudadana en esta acción colectiva", destaca el Consell de Mallorca. El mapa permitirá que la gente se pueda organizar, localizar el punto de encendido más cercano y sumarse de forma activa. En Mallorca se encenderán 102 puntos, 108 en total en Balears, y contando otros territorios de la península, de Marruecos y Cisjordania, suman ya 170 puntos.
El presidente del Fons Mallorquí, Llorenç Perelló, ha destacado que el Encesa "es una de las iniciativas más representativas en las que participa el Fons Mallorquí, porque une territorio, comunidad y derechos humanos". Además, ha añadido que esta iniciativa es "una acción conjunta que se construye con la implicación directa de los municipios y de la ciudadanía en general". "Esta manera de hacer, basada en el trabajo conjunto y la corresponsabilidad, forma parte de la esencia del Fons", ha señalado Perelló.
Por su parte, la directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau, ha destacado el valor cultural y simbólico de la iniciativa, incidiendo en que la Encesa "nos permite dar visibilidad al patrimonio histórico de Mallorca y, al mismo tiempo, recordar que estos espacios emblemáticos pueden convertirse en símbolos de los valores que nos unen como sociedad". "Desde el Consell de Mallorca seguimos impulsando iniciativas que ponen de relieve la importancia de nuestras torres y atalayas y que, al mismo tiempo, promueven el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas", ha añadido Arnau.
El mapa, elaborado por el geógrafo especialista en GIS (Sistemas de Información Geográfica) Llorenç Guasp, en coordinación con el Fons Mallorquí, "presenta la información de forma clara y accesible y refuerza la dimensión comunitaria de la iniciativa, que año tras año crece y se extiende por todo el territorio", apunta la institución insular.
