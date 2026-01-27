Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cafeterías de EspecialidadSuspensión Director Son CanalsOkupas Secar de la RealCierre AbacusEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Lletra menuda

Seguridad local frente a riesgo exterior

El alcalde Moreno ha recogido una copia de la moción registrada en los ayuntamientos de la isla.

El alcalde Moreno ha recogido una copia de la moción registrada en los ayuntamientos de la isla. / J. Frau

Llorenç Riera

Llorenç Riera

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como una «gran oportunidad» para la apertura diversificada de mercados en el contexto de un mundo que la geopolítica actual deja a la intemperie. Si, por contra, damos crédito a la versión del coordinador de Unió de Pagesos, Joan Gaià, adquiriremos conciencia de que se acerca la tormenta perfecta con componentes de competencia desleal, inseguridad alimentaria y derechos laborales vulnerables. Así de distantes están la alta política y la agricultura y ganadería mallorquina. Bruselas y sa Marjal ni siquiera se conocen entre sí. No hay posibilidad de coordinar intereses ni beneficios.

En medio de todo ello aparecen los alcaldes de la isla sin capacidad de maniobra en beneficio de la payesía, pero interesados en abonar su simpatía dentro del sector agrario y ganadero. Virgilio Moreno, el alcalde socialista de Inca, ha sido el primero, pero no será el único. Otros, de todas las tendencias, se fotografiarán con unos tractores que de momento no pueden labrar más allá del poder local. La plaga expansiva de la fría burocracia institucional es difícil de fumigar. Manifiestos reclamando amparos y demanda de complicidad al político próximo y al consumidor vecino. Este, de momento, es el único fruto posible pero perecedero. No hay más.

Acostumbrados a la seguridad de la fruta y la carne conocida, etiquetada a base de normas de garantía sanitaria, ahora se abre el gran almacén de la desconfianza y el temor con producción crecida vete a saber cómo y con qué. Instalar el mercado global de ida y vuelta significa también, invariablemente, montar tenderetes de gran desproporción en su interior. Este es el temor que ha quedado instalado.

Noticias relacionadas y más

El acuerdo Mercosur-Unión Europea, pendiente ratificación, tiene un gran anverso que arrastra todo un conglomerado de reversos lastrados aún por el tambaleo de las ayudas de la Política Agraria Común. Dentro de este panorama, la viabilidad y el relevo generacional multiplican sus incógnitas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
  2. La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
  3. Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
  4. El GOB denuncia ante Costas la invasión del dominio público por un restaurante de Portocolom
  5. Calvià encara la aprobación definitiva para reconvertir el antiguo Casino en un hotel de lujo
  6. La Justicia declara público el Camí de Bunyola a Alaró y ordena retirar los cerramientos
  7. Cae parte del techo de un aula de Educación Infantil en el CEIP Sa Marina de Llucmajor por filtraciones de agua
  8. El PSOE exige al Consell la reparación urgente de la Ma-11 ante el deterioro del asfalto

Los payeses de Mallorca piden el apoyo de los ayuntamientos: "Nuestra viabilidad está en peligro"

Los payeses de Mallorca piden el apoyo de los ayuntamientos: "Nuestra viabilidad está en peligro"

Malestar por el «retroceso» de los servicios de ginecología en Manacor

Seguridad local frente a riesgo exterior

Seguridad local frente a riesgo exterior

La cooperativa de Sant Bartomeu de Sóller alcanza el millón de kilos de oliva en una campaña histórica

La cooperativa de Sant Bartomeu de Sóller alcanza el millón de kilos de oliva en una campaña histórica

Una veintena de ovejas muertas por un ataque de perros en una finca de Manacor

Las obras del futuro centro de Formación Profesional de Alcúdia se iniciarán a final de año

Las obras del futuro centro de Formación Profesional de Alcúdia se iniciarán a final de año

Los cazadores piden al Consell de Mallorca una postura clara ante las restricciones europeas sobre la codorniz

Los cazadores piden al Consell de Mallorca una postura clara ante las restricciones europeas sobre la codorniz

Salud destaca el centro sanitario de Santa Ponça como referente en atención primaria en Baleares

Salud destaca el centro sanitario de Santa Ponça como referente en atención primaria en Baleares
Tracking Pixel Contents