Un nuevo ataque de perros en Felanitx deja 18 ovejas muertas

El agroturismo Son Capellot en Felanitx también ha sido víctima de ataques de perros a su pequeño rebaño de ovejas. En total, han perdido 18 animales. Su propietario ha puesto la pertinente denuncia ante la Guardia Civil y hace un llamamiento a los propietarios de perros para que tomen conciencia de sus animales que, en su opinión, deben cuidar como si fuesen "uno más de la familia". La alerta viene motivada porque su finca no es la única de la zona que ha recibido ataques de perros. Tiene un vecino que ha perdido unas seis ovejas y otro que se encontró unos cuatro animales muertos.

Distintos ataques

Así las cosas, desde Son Capellot explican que el primer ataque lo sufrieron el 10 de diciembre. La primera vez, el propietario de la finca, que suma unos 200.000 metros cuadrados, notó un comportamiento anormal en sus ovejas. Asimismo, se dio cuenta de que le faltaban ovejas y empezó a hacer batidas por la finca, fue cuando detectó pisadas de perros y halló los primeros animales muertos. Quiso pensar que era “algo puntual” pero la misma semana volvieron a producirse nuevos ataques de perros con nuevas cabezas de ganado fallecidas. Al final, optó por encerrar a las ovejas durante las noches. Transcurridas unas semanas, optaron por volver a dejar a los animales en total libertad por la finca tanto de día como de noche. Fue cuando se produjeron nuevos ataques. Ahora las ovejas pueden pasturar durante el día pero a partir de las cinco de la tarde quedan encerradas para evitar nuevas pérdidas. Por ello, desde Son Capellot hacen un llamamiento a tomar consciencia de las consecuencias que supone la pérdida de ovejas como consecuencia de ataques de perros. También lanzan un mensaje a los propietarios de los perros: “Un perro es un animal de compañía, lo deben cuidar como si fuera un miembro más de la familia”.