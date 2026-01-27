Malestar por el «retroceso» de los servicios de ginecología en Manacor

Desde el pasado lunes 19 de enero, el Hospital de Manacor deriva a otros centros los partos y urgencias ginecológicas que no sean vitales o que coincidan en el tiempo. Este hecho ha provocado que los vecinos del municipio y la comarca de Llevant alcen la voz para reivindicar sus derechos sanitarios. Ayer, Dones de Llevant emitió un manifiesto bajo el lema «Queremos que nuestros hijos y nietos puedan nacer en Manacor», secundado por otros 25 colectivos, entidades y sindicatos de la isla. El mismo texto también recoge la reivindicación de una sanidad y una educación «públicas y de calidad».

«Nuestras principales reivindicaciones giran en torno a los derechos de las mujeres y de las personas a partir de los valores humanos y, por eso, nos hacemos eco del malestar de nuestro pueblo por la falta de servicios sanitarios públicos suficientes para atender las necesidades de nuestra sociedad», reza el texto.

Dones de Llevant recuerda que el centro hospitalario público de referencia en la comarca «da cobertura a más de 130.000 personas de Llevant y parece un contrasentido que, tras cuatro años de reformas, se constate su deterioro».

Entre sus reivindicaciones, el colectivo de mujeres exige un servicio de ginecología y obstetricia que permita «ser atendidas de manera adecuada a la sanidad pública y que nuestros hijos y nietos puedan nacer en Manacor», agregando la importancia de evitar «los inconvenientes que el desplazamiento puede ocasionar para madres, recién nacidos y sus familiares a nivel económico y social».

Por otro lado, Dones de Llevant reclama que el Hospital de Manacor «recupere los servicios que ha perdido y aumente los recursos que hagan falta para que nuestra sociedad esté plenamente cubierta» y anuncian que seguirán movilizándose ante lo que califican como «un paso más hacia el proceso de privatización de los servicios sanitarios y la tendencia de debilitar la sanidad pública».