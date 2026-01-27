El Hospital de Inca promueve el ejercicio físico para mejorar la salud mental

El Hospital Comarcal de Inca pone de nuevo en marcha el programa 'Muévete con la salud mental', dirigido a los usuarios de la Unidad de Salud Mental del Sector Sanitario de Tramuntana, en concreto a pacientes con trastorno límite de la personalidad (TLP).

En el acto de renovación del convenio han estado presentes el responsable de Acción Social de CaixaBank en Balears, Diego Riera; la directora del Área de Negocio del Raiguer, Marian Serrano; el director de la Oficina de S’Arenal, Gabriel Bujosa; el subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación del Servicio de Salud, Gabriel Rojo; el director deportivo de Yes With Cancer, Manuel Martínez; el director gerente del Hospital de Inca, Xisco Ferrer; el director médico, José Luis Guerrero; la psicóloga del Hospital de Inca, Agnès Oliver; y la terapeuta ocupacional, Aimara Seijas.

"El TLP es un trastorno mental complejo caracterizado por una profunda inestabilidad emocional, conductas impulsivas, miedo al abandono y desregulación afectiva", explican fuentes del Hospital, que añaden que "la evidencia científica ha demostrado que el ejercicio físico resulta muy eficaz como terapia complementaria para los adultos con este tipo de trastorno, porque aumenta el afecto positivo, reduce la sintomatología depresiva y ansiosa, regula las emociones, reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y fomenta hábitos de vida saludables".

El programa 'Muévete con la salud mental' se inició en 2022 y continuará este año gracias a la colaboración de la Fundación “la Caixa” y CaixaBank y la asociación Yes With Cancer. En el año 2023 se incorporaron pacientes con trastorno límite de personalidad (TLP). Desde entonces han pasado por el gimnasio del Hospital Comarcal de Inca alrededor de setenta usuarios con este tipo de patología.

El programa fue diseñado por los entrenadores Ricardo Marco y Sergio Lara, licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Los ejercicios físicos que concibieron están adaptados a las capacidades del grupo, centrados en el trabajo cardiovascular, de fuerza y resistencia, de coordinación y conciencia corporal, y combinados con estrategias de regulación emocional y motivación.

Para este año, la novedad es que los entrenadores han creado una aplicación con la que analizarán datos y controlarán las cargas de entrenamiento de cada paciente.