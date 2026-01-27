Eliminan un punto negro en las carreteras de Mallorca: Son Verí Nou, en Llucmajor, estrena rotonda y vial

Los conductores ya pueden circular a una forma más segura y fluida hacia los accesos a la autopista que conectan las urbanizaciones de Llucmajor con Palma. Este martes se ha inaugurado la rotonda y el vial de Son Verí Nou, una infraestructura situada a la entrada de la urbanización que ha costado unos 2,4 millones de euros. La mejora de esta conexión elimina uno de los puntos negros más conflictivos de las carreteras de Mallorca ya que en este tramo se habían registrado más de 50 accidentes en los últimos seis años. De hecho, es un enlace relevante que soporta unos 35.000 vehículos diarios.

Las autoridades, en el momento de la inauguración. / CIM

A petición del Ayuntamiento de Llucmajor, también se ha construido un vial de conexión entre la avenida de la Adelfa y el tramo vial que antiguamente formaba parte de la carretera del Cap Blanc y que se encuentra cerrado a la altura del cruce para acceder en Son Verí Nou. De esta manera también se han modernizado los accesos al polideportivo y al IES s’Arenal des de la rotonda de la avenida de Europa.

La características técnicas de esta obra se han enfocado a mejorar la seguridad en la intersección entre la carretera Ma-6014 y la avenida de la Adelfa, así como el vial de acceso a Son Verí Nou. Se ha hecho un carril directo, para evitar la nueva rotonda y eliminar vehículos. Se trata de una actuación similar a la hecha, hace años, en la entrada de Cala Blava. En el caso del proyecto de Son Verí, se ha añadido el carril de acceso directo a la urbanización y la conexión del vial municipal entre la avenida de la Adelfa y la antigua carretera, así se ha mejorado el acceso al polideportivo y a los centros educativos desde la avenida de Europa.

Más proyectos

Asimismo, los técnicos del Consell de Mallorca ya están redactando proyectos similares a las entradas de los núcleos de sa Torre, Puig d’en Ros y Maioris. El objetivo es configurar una solución definitiva a la circulación y a los accesos en dirección a Palma de todas las urbanizaciones del núcleo de Llucmajor, con la inclusión de viales cívicos y peatonales entre los núcleos de población del municipio.