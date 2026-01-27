La cooperativa de Sant Bartomeu de Sóller alcanza el millón de kilos de oliva en una campaña histórica

La tafona de la cooperativa agrícola Sant Bartomeu de Sóller encara estos días la recta final de la campaña con la elaboración de las últimas partidas de aceite con oliva negra. Con este proceso se pone el broche de oro a una temporada en la que las máquinas habrán procesado un total de un millón de kilos de fruto, una cifra que permite al presidente de la institución, Miquel Gual, hacer un balance muy positivo, especialmente al compararlo con los dos años anteriores en los que la producción se mantuvo bajo mínimos.

El salto de actividad es notable, pues se ha pasado de los apenas 250.000 kilos registrados el año pasado al millón de kilos alcanzado en el presente ejercicio gracias al pleno rendimiento de sus tres líneas de prensado.

En este contexto, la cooperativa también ha experimentado un crecimiento significativo en el ámbito del aceite ecológico, tanto en cantidad como en calidad. La inversión estratégica en una prensa específica para este tipo de aceituna ha permitido que la tafona pase de procesar 25.000 kilos a alcanzar los 200.000 en una sola temporada. Miquel Gual se ha mostrado muy satisfecho con esta apuesta tecnológica, destacando que una cuarta parte de la oliva procesada este año ya es de origen ecológico, lo que evidencia el auge de este cultivo en la búsqueda de aceites de alta gama.

Temporada "potente"

Respecto al desarrollo de la campaña, el presidente la define como una temporada "potente" en la que, además, se ha consolidado el nuevo sistema de producción en dos fases. Esta innovación técnica ha permitido eliminar los residuos líquidos que anteriormente causaban complicaciones en la planta depuradora a la hora de tratar los alpechines. Por último, Gual valora que, pese al gran volumen de fruto, la temporada ha resultado inusualmente corta debido a que la cosecha se concentró al principio, con una recolección temprana y simultánea por parte de muchos los productores de aceituna.