El Consell inicia las obras de urgencia para evitar que la Fàbrica Nova de Sóller se derrumbe

El Consell de Mallorca ha iniciado este martes las obras de emergencia en la Fàbrica Nova de Sóller con el fin de evitar que el edificio pueda derrumbarse debido a su mal estado de conservación. Se trata de una primera actuación a la que les seguirán otras que estarán encaminadas a preservar el inmueble y los elementos patrimoniales que se guardan en su interior.

La consolidación estructural del edificio es el primer paso para la rehabilitación integral de este emblemático conjunto industrial y su futura transformación en el Museo del Téxtil de Mallorca. Tras años de un deterioro progresivo que amenazaba la conservación del recinto, la intervención actual tiene como objetivo garantizar la seguridad del inmueble y frenar su estado crítico. En concreto, se derribará parte de un edificio anexo y se apuntalarán diversas partes del edificio.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, acompañado por la vicepresidenta y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el consejero de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, han asistido al arranque de unos trabajos que pretenden rescatar un Bien de Interés Cultural (BIC) que la institución insular adquirió formalmente el pasado diciembre de 2025 para evitar su pérdida irreversible.

Factoría textil

La relevancia de la Fàbrica Nova reside en ser la única factoría textil de la isla que aún conserva tanto su estructura como su maquinaria original, convirtiéndose en un testimonio excepcional de la historia económica y social del siglo XX en la zona. Antes de pasar a manos públicas, el edificio presentaba un riesgo real de colapso, especialmente en su denominado "volumen 3", cuya situación de ruina inminente ponía en peligro la seguridad de la vía pública. Por ello, la actuación iniciada este martes se centra en la estabilización de los muros, el desmontaje controlado de elementos inestables y la retirada de restos de cubiertas, todo ello bajo una estricta documentación técnica que permitirá la reconstrucción fiel de los elementos en fases posteriores.

Este ambicioso proyecto cultural y patrimonial prevé una inversión total de 9,2 millones de euros hasta el momento de su apertura. Esta cifra engloba la reforma integral del edificio, presupuestada en 6,5 millones, así como la restauración de la maquinaria antigua, el diseño de la museografía y la puesta en marcha de actividades divulgativas. Durante la visita, Llorenç Galmés ha subrayado que la compra de la fábrica fue una decisión "valiente y necesaria que permitirá conectar el pasado industrial de Mallorca con las futuras generaciones a través de un espacio vivo y abierto a la ciudadanía”. Una vez finalizadas todas las fases de restauración, el futuro Museo del Téxtil contará con una exposición permanente dedicada a esta industria y dispondrá de un presupuesto anual de funcionamiento de un millón de euros. Galmés ha recordado que la Fàbrica Nova es un “testimonio único” del pasado industrial de la isla y ha resaltado también la “celeridad” con la que la institución adquirió el edificio y ha puesto en marcha la fase de obras que pretenden evitar el colapso del edificio.