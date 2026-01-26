Una veintena de ovejas muertas por un ataque de perros en una finca de Manacor

Una veintena de ovejas han muerto en una finca de Manacor tras ser atacadas por tres perros. Unos vecinos han alertado al 112 para avisar del suceso. Según los testigos, han visto salir los perros de una finca de ovejas. Tras ser alertados, agentes de la Policía Local de Manacor se han trasladado a la finca situada en la zona de na Marranxa, en la carreteras de Calas de Mallorca para comprobar los hechos. En total, han encontrado una veintena de ovejas muertas pero no descartan que la cifra pueda aumentar ya que había otra decena gravemente heridas. De hecho, una veterinaria ha acudido a la finca y muchas de los animales que han quedado vivos tras el ataque deberán ser sacrificados a consecuencia de las heridas que han sufrido. Ahora los agentes están acabando de reunir todas las pesquisas policiales del suceso.

Ovejas heridas tras el ataque de dos perros en una finca de Manacor. / Policía Local Manacor

Perros de raza grande

Según la inspección ocular en la zona, los expertos han sospechado desde el primer momento que se trataba de tres perros de raza grande. De hecho, la Unidad Cívica de la Policía Local de Manacor ha estado realizando batidas durante toda la jornada para localizar a los canes. Los vecinos han colaborado con los agentes en su búsqueda. Al final, los han conseguido localizar esta tarde. En un primer momento han interceptado a un perro que coincidía con la descripción pero tras observar que no tenía restos de sangre y que su carácter era muy dócil han descartado que pudiera ser el autor de la matanza. Por ello, han seguido buscando a los perros que han atacado el rebaño de ovejas y esta tarde los han conseguido localizar. Gracias a las gestiones de la unidad cívica también han dado con el propietario de los perros. En un primer momento, se ha visto sorprendido por la noticia pero luego. al ver a los perros. ha asegurado que se hará cargo de la muerte de las ovejas causadas por sus perros. Además ha admitido que los animales se habían escapado el sábado.