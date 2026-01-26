Salud destaca el centro sanitario de Santa Ponça como referente en atención primaria en Baleares

El Centro de Salud Santa Ponça se ha consolidado como uno de los centros de atención primaria de referencia en Baleares, tanto por su actividad asistencial como por su implicación en proyectos de investigación sanitaria de alcance estatal, como ha destacado la conselleria de Salud. El centro es uno de los dos nodos baleares del proyecto Cohorte IMPaCT, impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, para avanzar en la medicina de precisión a partir del seguimiento durante veinte años de una cohorte estatal de 200.000 personas a través de cincuenta centros de atención primaria.

En el caso de Baleares, los nodos del proyecto están ubicados en Santa Ponça y en el Centro de Salud Torrent de Sant Miquel de sa Pobla, con una previsión de incluir a 8.000 participantes voluntarios.

Hasta el momento se han incorporado 1.941 personas, de las cuales 858 pertenecen al centro de Santa Ponça, ubicado en Calvià, y que este lunes ha recibido la visita de la titular autonómica de Salud, Manuela García, acompañada de otras autoridades como el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Carlos Raduán, y el alcalde de Clavià, Juan Antonio Amengual.

Pruebas

La Conselleria de Salud ha indicado que las personas participantes en esta iniciativa se someten a cuestionarios, pruebas físicas y recogida de muestras biológicas, lo que permite disponer de información detallada sobre estilos de vida, exposiciones laborales y ambientales, salud física y mental y datos clínicos.

El objetivo es mejorar el conocimiento de los determinantes de la salud y reforzar la capacidad investigadora desde la atención primaria.