Los payeses piden el apoyo de los ayuntamientos: "Nuestra viabilidad está en peligro"

El sindicato agrario Unió de Pagesos de Mallorca (UPM) insta a los ayuntamientos de la isla a defender el sector primario y el producto local frente a la importación de alimentos de terceros países que no están sujetos a las normativas fitosanitarias, laborales y medioambientales que están obligados a cumplir los agricultores locales. Por ello, han registrado mociones en los consistorios de la isla y han solicitado entrevistas con los alcaldes para reclamar el apoyo de las entidades municipales a sus reivindicaciones en una semana marcada por las protestas del sector contra los acuerdos con Mercosur que ven como una “competencia desleal” hacia su actividad. "La viabilidad de la payesía mallorquina está en peligro", avisan.

El primer municipio de la isla en escenificar su apoyo al sector primario de la isla es el de Inca. Este lunes, dos tractores de Unió de Pagesos y la Cooperativa Pagesa de Inca se han trasladado hacia el Ayuntamiento de la capital del Raiguer para entregar al alcalde Virgilio Moreno, que les ha recibido en la plaza, una copia de la moción que han registrado en las instituciones locales de Mallorca.

Joan Gaià, coordinador de UPM, ha lamentado que los acuerdos con Mercosur suponen “un paso atrás” para el sector, ya que desde hace 30 años la legislación europea “había construido un espacio de seguridad alimentaria, de bienestar animal y de derechos de los trabajadores del campo”, avances que ahora quedan seriamente comprometidos.

El sindicato busca la complicidad de los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la gente, porque “lo que pasa en Madrid y Bruselas está demasiado lejos de los pueblos”. Lo suyo es una “lucha romántica”, en palabras del coordinador de UPM. “Pedimos una cosa tan básica como que los alimentos que llegan de fuera se produzcan como lo hacemos aquí”. Y es que los acuerdos alcanzados por la Unión Europea y que han puesto al sector agrícola del continente en pie de guerra permitirían la entrada al territorio europeo de alimentos que habrán crecido con la ayuda de “más de 30 productos que aquí están prohibidos desde hace años”, ha apuntado Joan Gaià. “Yo no quiero que mis hijos puedan comer pollos de supermercado que han sido creados con hormonas, cuando aquí hace años que ya no se usan, al igual que los antibióticos”, añade.

El alcalde Moreno ha recogido una copia de la moción registrada en los ayuntamientos de la isla. / J. Frau

Por su parte, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha recibido “con los brazos abiertos” a los payeses, cuyas reivindicaciones el Ayuntamiento “apoya totalmente”. “Nuestros payeses han cumplido con todo y ahora no puede haber esta deslealtad manifiesta”, en referencia a los acuerdos con Mercosur. Moreno ha instado también al Govern balear a “no dejar de lado a nuestros payeses” y a invertir fondos del impuesto de turismo sostenible para que el sector agrícola pueda seguir manteniendo el paisaje de las islas.

La moción que ha registrado Unió de Pagesos en los ayuntamientos insta a la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, así como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a “defender los intereses de los payeses mallorquines ante la Unión Europea, rechazando cualquier acuerdo comercial con Mercosur que no incluya cláusulas espejo en temas mediambientales, de bienestar animal y de uso de medicamentos y productos fitosanitarios”. También reclaman que estos acuerdos incluyan “garantías de reciprocidad en los estándares de producción” para que no se produzca una competencia desleal con los productos autóctonos que respetan las reglas a favor de la calidad alimentaria.

Los dos tractores se dirigen al Ayuntamiento por el carrer Major de Inca. / J. Frau

También reclaman al Govern que busque y habilite los recursos económicos necesarios para compensar la reducción de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en Mallorca y “garantizar que ningún payés profesional quede excluido del sistema de ayudas”. Además, instan a la administración autonómica a “simplificar los trámites y garantizar que la totalidad de los payeses y payesas profesionales de la isla tengan acceso efectivo a las subvenciones y ayudas directas para asegurar la continuidad de sus explotaciones”.

Crisis estructural

UPM admite que la payesía mallorquina “atraviesa una crisis estructural agravada por diversos factores externos que ponen en peligro su viabilidad y el relevo generacional”, cuando el sector primario “no solo es un pilar económico fundamental para el mantenimiento del territorio y la soberanía alimentaria, sino que es el garante del paisaje, la cultura y la biodiversidad de nuestra isla”.

Las principales amenazas actuales son, por una parte, la entrada de productos a precios “con los que es imposible competir” y que no están sometidos a las estrictas normativas fitosanitarias, laborales y medioambientales que cumplen los payeses locales y, por otra parte, la nueva configuración de la PAC, que “ha supuesto una pérdida de ingresos para muchas explotaciones de la isla”. “En un contexto de insularidad en el que los costes de producción ya son muy elevados, es vital que las ayudas lleguen a quienes realmente trabajan la tierra: los payeses profesionales”, concluyen.