Las obras del futuro centro de Formación Profesional de Alcúdia se iniciarán a final de año

Las obras del futuro Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Alcúdia se iniciarán a final de este año. Así lo ha afirmado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que este lunes ha visitado los terrenos que acogerán el nuevo equipamiento junto al secretario autonómico de desarrollo educativo, Mateu Suñer, y la alcaldesa de Alcúdia, Josefina Linares.

Durante la visita, el conseller Vera ha recordado que el pasado miércoles el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) sacó a licitación la redacción del proyecto. El presupuesto de licitación para la redacción del proyecto es de 211.397,06 euros, con un plazo previsto de cinco meses. El coste estimado de construcción del nuevo centro es de 12,5 millones de euros, parte de los cuales se financia a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Según se especifica en el anteproyecto del futuro CIFP, el centro se ubicará en una parcela de 4.479 metros cuadrados y contará con un edificio de tres plantas con una superficie total construida de 5.146 metros cuadrados, además de un porche de 520 metros cuadrados que facilitará la conexión con el espacio público. "Se trata de un edificio moderno, funcional y plenamente integrado en el entorno", ha destacado la Conselleria.

En la planta baja se ubicarán los talleres, el vestíbulo y las zonas de administración, mientras que las plantas superiores acogerán las aulas. El porche de acceso actuará como un espacio de transición hacia la zona verde situada frente a la parcela, favoreciendo la integración con el entorno urbano y convirtiendo el centro en un espacio abierto a la comunidad.

El futuro CIFP ofrecerá 15 ciclos formativos de las familias profesionales de Administración y Gestión, Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias, incluyendo ciclos básicos, de grado medio, de grado superior y grados de especialización. En total, el centro tendrá capacidad para 714 alumnos.

"El nuevo CIFP de Alcúdia no solo ampliará la oferta educativa del municipio y del norte de Mallorca, sino que también contribuirá a la formación de profesionales cualificados en sectores clave para la economía de las Illes Balears", asegura la administración educativa.

El conseller Vera también ha visitado el CEIP Eleonor Bosch de Santa Margalida. / Caib

El conseller ha visitado también en Alcúdia el CEIP Norai, el CEIP S’Albufera y el CEIP Porta des Moll, donde ha atendido las demandas de los centros para mejorar sus infraestructuras. Antoni Vera ha agradecido la colaboración con el Ayuntamiento y ha afirmado que "continuarán trabajando para responder a todas las necesidades de la comunidad educativa". Por último, el conseller ha visitado el CEIP Eleonor Bosch de Santa Margalida.