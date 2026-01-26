Lina Sampol y Sílvia Arbona serán las Valentes Dones de Sóller en 2026

Este fin de semana se llevó a cabo en Sóller la elección de las Valentes Dones 2026, un acto muy arraigado en el municipio que marca el inicio del camino hacia el día grande de Sóller: el Firó.

La jornada de votaciones se celebró en el colegio de la Victòria. Las jóvenes que representarán las Hermanas Casasnovas en sa Fira 2026 de este año serán Lina Sampol Bisbal con Sílvia Arbona Sampol.

«Desde el Ayuntamiento de Sóller queremos felicitarlas, así como agradecer la participación de todas las personas que han hecho posible este acto, manteniendo viva una tradición que forma parte de nuestra identidad colectiva», comunicó el Consistorio a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, y por primera vez desde que hay votaciones, los miembros de los colectivos debían ejercer su derecho al voto de forma telemática.

Los colectivos habilitaron una plataforma de votación que estuvo activa el sábado entre las 17 y las 21 horas. Ese día, más de 6.000 personas estaban convocadas para ejercer su voto telemático sin necesidad de acudir al centro de votación.

Noticias relacionadas

La otra candidatura que se presentó la integraban Xisca Fernández y Laura Marcús.