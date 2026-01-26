Festejos
Lina Sampol y Sílvia Arbona serán las Valentes Dones de Sóller en 2026
Este fin de semana se llevó a cabo en Sóller la elección de las Valentes Dones 2026, un acto muy arraigado en el municipio que marca el inicio del camino hacia el día grande de Sóller: el Firó.
La jornada de votaciones se celebró en el colegio de la Victòria. Las jóvenes que representarán las Hermanas Casasnovas en sa Fira 2026 de este año serán Lina Sampol Bisbal con Sílvia Arbona Sampol.
«Desde el Ayuntamiento de Sóller queremos felicitarlas, así como agradecer la participación de todas las personas que han hecho posible este acto, manteniendo viva una tradición que forma parte de nuestra identidad colectiva», comunicó el Consistorio a través de sus redes sociales.
En esta ocasión, y por primera vez desde que hay votaciones, los miembros de los colectivos debían ejercer su derecho al voto de forma telemática.
Los colectivos habilitaron una plataforma de votación que estuvo activa el sábado entre las 17 y las 21 horas. Ese día, más de 6.000 personas estaban convocadas para ejercer su voto telemático sin necesidad de acudir al centro de votación.
La otra candidatura que se presentó la integraban Xisca Fernández y Laura Marcús.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- El GOB denuncia ante Costas la invasión del dominio público por un restaurante de Portocolom
- Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
- Joan Rabassa corona un accidentado Pi de Sant Antoni de Pollença
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- La Justicia declara público el Camí de Bunyola a Alaró y ordena retirar los cerramientos