Escándalo en Marratxí XXI: PSOE y MÉS piden ceses y responsabilidades a PP y VOX por una contratación bajo sospecha

El PSIB-PSOE de Marratxí y MÉS per Marratxí han coincidido en exigir explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas al equipo de gobierno municipal formado por PP y VOX por las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de contratación de un trabajador de la empresa pública Marratxí XXI SAU. Así ha reaccionado la oposición tras una auditoría independiente que pone en duda el procedimiento seguido para cubrir una plaza de supervisor encargado de servicios.

Según expone el grupo socialista, la auditoría “pone en duda el proceso de selección” porque, aseguran, se habrían modificado requisitos de la plaza “para favorecer claramente” al candidato. Los socialistas recuerdan que ya en abril de 2024 solicitaron por correo electrónico la certificación de cursos y titulaciones alegadas por el aspirante, “sin que a día de hoy se haya facilitado documentación”, lo que interpretan como una “grave falta de transparencia” por parte de los responsables políticos.

El PSIB-PSOE advierte de que, si se confirmara que el candidato falseó el currículum, podría tratarse de un posible caso de falsedad documental “absolutamente incompatible” con la permanencia en una empresa pública. En ese escenario, exigen “el cese inmediato del trabajador”, reiniciar el proceso de contratación “con todas las garantías de legalidad, igualdad, mérito y capacidad” y depurar también responsabilidades políticas. “La responsabilidad no puede recaer únicamente en el trabajador”, sostienen, y añaden que, si PP y VOX permitieron la contratación “sin comprobar ni validar” formación y experiencia, se estaría ante un caso “muy grave de uso partidista” de la empresa pública. También subrayan que había aspirantes “con una preparación y experiencia muy superiores” y que, a diferencia de otros procesos, “ni siquiera se realizaron entrevistas”.

Responsabilidades

Por su parte, MÉS per Marratxí reclama responsabilidades directas al alcalde, Jaume Llompart, y al primer teniente de alcalde, Pedro Bestard (VOX), y pide explicaciones inmediatas tras conocerse el contenido atribuido a la auditoría. Según este relato, el documento señala falta de documentación esencial: no constaría ninguna justificación de la necesidad del puesto, ni la entrevista, ni informes que motiven la selección. También cuestiona requisitos de formación y experiencia “poco coherentes” con una empresa de servicios y gestión de residuos, el descarte de aspirantes con perfiles más vinculados al sector y la existencia de una mejora salarial incorporada al contrato.

La portavoz de MÉS, Aina Amengual, ha calificado la situación de “opaca y clientelar” y ha defendido que el foco está en el procedimiento: “Cuando una auditoría describe un proceso sin expediente completo y sin justificación documental de la elección, no hablamos de un descuido”. MÉS subraya, además, que la persona contratada es militante de VOX y que formó parte de las listas municipales de 2023, un hecho que, según Amengual, “envía un mensaje demoledor” si no existe un expediente “limpio y trazable”.

Además del caso concreto, MÉS alerta sobre la gobernanza de Marratxí XXI y critica la concentración de roles: consideran problemático que el concejal vinculado a la gestión política de la empresa acumule también la secretaría del Consejo de Administración, una función que consideran clave para las garantías formales, la custodia de actas y la regularidad de los acuerdos. También rechazan afirmaciones según las cuales en Marratxí XXI “no se hacían auditorías” y reclaman que se haga pública la relación de informes de control de los últimos años.

Entre las peticiones, MÉS y el PSIB coinciden en reclamar acceso al expediente completo de la contratación, la publicación y explicación detallada de las conclusiones de la auditoría, la revisión del proceso y, en su caso, una nueva convocatoria con criterios objetivos. MÉS exige la comparecencia del alcalde y del primer teniente de alcalde en el pleno y un cambio de modelo de gobernanza para profesionalizar la secretaría del Consejo de Administración y reforzar los mecanismos de control interno.