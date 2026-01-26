Los cazadores piden al Consell de Mallorca una postura clara ante las restricciones europeas sobre la codorniz

La Federación Balear de Caza ha pedido al Consell de Mallorca una postura clara frente a los posibles restricciones a la caza de la codorniz que se tienen que debatir en la Comisión Europea. En un comunicado, han expresado su preocupación por las limitaciones a la caza de la codorniz que está estudiando el Consorcio Científico de la Comisión Europea.

La entidad ha pedido al Consell que defienda la continuidad de la actividad cinegética de esta especie y que adopte una posición clara ante estas propuestas. Al mismo tiempo, han reclamado una postura definida de cara a las reuniones que la Comisión Europea celebrará los próximos 12 y 13 de febrero.

La petición forma parte de una acción conjunta impulsada por la Real Federación Española de Caza y por las federaciones autonómicas, que han remitido una carta a la administración solicitando que no se respalden las recomendaciones planteadas por el Consorcio Científico de la Comisión Europea.

La iniciativa llega en un momento clave y cuenta con el respaldo de más de 330.000 cazadores federados en toda España. El próximo 29 de enero está prevista una reunión entre las Direcciones Generales competentes y los representantes del Gobierno de España en la Task Force, en la que se fijará la posición estatal respecto a la caza de la codorniz.

La Federación Balear ha recordado que, en noviembre de 2024, el subdirector general de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció públicamente que el Gobierno de España no apoyaría una moratoria ni nuevas restricciones. Su postura se basaba en los resultados del proyecto Coturnix, que no justifican la imposición de nuevas limitaciones sobre esta especie.

Desde la Federación han advertido que algunas de las propuestas del Consorcio Científico de la Comisión Europea carecen del rigor técnico necesario y que las limitaciones planteadas podrían dificultar la gestión adecuada del hábitat y la continuidad del seguimiento científico. "El sector cinegético balear quiere colaborar en la conservación y estudio de la codorniz", ha señañado la presidenta de la federación, Marta Lliteras, que ha reclamado que no se impongan medidas que criminalicen a un colectivo que contribuye a la protección de la especie.