Calvià encara la aprobación definitiva para reconvertir el antiguo Casino en un hotel de lujo

Una de las grandes operaciones urbanísticas de Calvià en esta legislatura avanza su camino. La reconversión del antiguo Casino en un hotel de lujo en la urbanización Sol de Mallorca está pendiente de un «contrainforme» a Recursos Hídricos y de otros flecos, antes de que el expediente sea llevado a la aprobación definitiva por parte del equipo de gobierno que forman Partido Popular y Vox.

La historia del Casino de Calvià, en imágenes / DM

La modificación normativa que hará posible esta reconversión es fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Calvià, gobernado por PP y Vox, y la propiedad, que es la entidad Cala Xada Beach Hotel GMBH&Co.KG, con sucursal en España. Como ya informó este diario, el objetivo de la propiedad pasa por desarrollar en el lugar proyectos como un hotel de lujo, club de playa y clínica privada.

El convenio recuerda que, en la actualidad, el complejo «se encuentra abandonado por el traslado del negocio a Palma en el año 2011».

«Su estado de conservación, por este motivo, es deficiente. Sus edificios, construcciones e instalaciones se fueron degradando con el paso de los años», puede leerse en el mencionado acuerdo.

La «reordenación», por usar el concepto que ha empleado el gobierno municipal, establece que los usos que se permitían, como el turístico, en una zona boscosa anexa al Casino se trasladen al antiguo complejo, a fin de que no se edifique en esa área verde.

En esta zona se prohibirá la construcción de cualquier tipo de edificación, «a fin de preservar sus valores ambientales y paisajísticos».

El acuerdo establece asimismo que, «si su estado de degradación no lo desaconseja», la intención es mantener el antiguo club de playa que iba acompañado de un funicular para subir y bajar desde el Casino. Actualmente, los restos de la maquinaria que hacía funcionar ese sistema de transporte son aún visibles. El convenio firmado entre el Ayuntamiento y la propiedad fija también la cesión a la administración municipal de dos solares, de unos 3.500 y 2.300 metros cuadrados, como espacios libres públicos.

En uno de esos terrenos se constituirá una plaza pública que se ubicará en la zona central de la urbanización.

Vida comunitaria

«Se desea, de este modo, incrementar la vida comunitaria, hoy en día casi inexistente, en una urbanización aislada del resto de núcleos y que, desde la aprobación definitiva del plan general de 2000, ha incrementado considerablemente su población gracias a la construcción de un gran número de viviendas tanto plurifamiliares como unifamiliares», puede leerse en el acuerdo urbanístico.

El segundo espacio libre público se unirá al camino peatonal público existente para mejorar el acceso público al mar desde la avenida Portals Vells. Asimismo, tendrá el objetivo de preservar los valores naturales y paisajísticos de Cala Xada y la zona boscosa. Este espacio ocupará tanto la servidumbre de tránsito como la de protección de Costas, además de parte del área boscosa.

El complejo, que llevaba abandonado desde hace años y que ahora se reconvertirá en un hotel, fue un símbolo de la Mallorca del ‘boom’ turístico. En el recinto llegó a boxear en los ochenta el mítico boxeador Muhammad Ali. Las nuevas tendencias del juego provocaron una progresiva pérdida de rentabilidad que desembocó en su traslado definitivo a Porto Pi.