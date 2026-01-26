Banyaduro, el ninot más polémico de Sant Antoni en Llucmajor

La fiesta de Sant Antoni en Llucmajor tuvo este 24 de enero un protagonista inesperadamente polémico. Varias asociaciones juveniles del municipio -Es Colomer, Local 52 y Carrer 9- se dieron cita en la plaza de Sa Espigolera para celebrar su propio 'fogueró', apostando por una versión irreverente y muy actual de la tradición.

Armados con sus torradoras, salvo cinco que fueron cedidas por el Ayuntamiento, los jóvenes adaptaron la celebración con un marcado tono crítico, mezclando sátira política y humor ácido. El resultado fue un acto que no pasó desapercibido.

El momento más impactante de la noche llegó con la quema del ninot Banyaduro, una figura cargada de simbolismo. Acompañados por los dimonis de Capacorb y la batukada de Porreres, los asistentes presenciaron cómo el muñeco ardía entre música, fuego y aplausos.

Las referencias políticas fueron claras. El nombre del ninot aludía directamente a Nicolás Maduro, mientras que una de las dos cabezas del muñeco recordaba, sin demasiadas sutilezas, al presidente estadounidense Donald Trump. Tradición, juventud y provocación se dieron la mano en una noche que, sin duda, no dejó indiferente a nadie.