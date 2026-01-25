Costumari Popular
Pel gener mana la lluna i pel juliol mana el sol
Avui és sant Pau
«Ser alt com un sant Pau» vol dir ser d’una gran estatura. Aquesta frase feta no té res a veure amb l’estatura de Saule de Tars –que era petit, malsofert i ruec-. És una expressió que es va forjar arran d’una antiga festa popular que es feia el 25 de gener, dia de la Conversió de sant Pau, a la zona de l’església barcelonina de Sant Pau del Camp i en la qual un home disfressat de sant Pau havia de brandir una espasa enorme. Per poder sostenir-la havia de ser d’una corpulència considerable. A Mallorca hi ha la petita capella del Palau Episcopal, amb un retaule dedicat al sant del segle XIV; la d’Algaida, compartint titularitat amb sant Pere; l’oratori de Sant Pau a Cas Concos (Felanitx), ara dedicat a un altre sant; la parròquia de Sant Pau a Manacor i la del mateix titular a Palma. També conservam minúscules parts del seu cos a la Seu (pols d’ossos a l’altar major i alguns ossets a altres altars), a l’antic convent de mínims de Santa Maria del Camí, a les esglésies de Pina, Llubí i Galilea i al monestir de Santa Magdalena d’Inca.
Costumari al voltant de sant Pau
D’altra banda, diu la tradició mallorquina que els qui neixen el dia de sant Pau tenen la saliva beneïda (saliva paua) i són capaços de guarir les picades d’insectes i animals verinosos amb la seva saliva. Només s’han d’untar amb saliva el dit gros i fer tres creus damunt la ferida. Si fan un cercle amb saliva al voltant d’un insecte, aquest no surt del cercle i allà es mor. Aquests homes es diuen paus, i les dones paues, i diuen que tenen un senyal, en forma de creueta, davall la llengua. En alguns llocs es creu que aquest do el poden adquirir també els infants de menys de set anys que facin el dejuni de sant Pau, consistent a no menjar ni beure el dia del sant res que hagi tocat foc: només fruita i aigua, i que aquestes tampoc no toquin res fet amb foc. Diuen també que els alls sembrats el dia de sant Pau i collits el dia de sant Joan abans que surti el sol també guareixen picades i ferides, lleven els grans i maten els cucs intestinals. I si neix qualque anyell el dia de sant Pau —anyells paus—, els pastors el guarden perquè protegeixi el ramat de les picades de serp. Sant Pau és un bon dia per a podar les parres, si volen que facin un bon raïm (del Santoral Apòcrif de Gabriel Bibiloni).
Ha entrat el Creixent
I començarà el febrer, el mes més curt. És un mes fred i rúfol, el mes de les febres, dolent per a la salut. Vendrà la Candelera (2), sant Blai (3) i santa Àgueda (5). El dia creix, els fruiterars brotonen, són en flor. Les garrigues prenen colors verds tendres. És temps d’esporgar els arbres i podar la vinya; de sembrar patates i cànem. Si no vàreu tallar les canyes en la lluna vella de gener encara ho podeu fer en aquest mes que entrarà, tant per fer canyissos, com per enfilar les tomatigueres o fer castanyetes i xerracs per sonar. Al llarg d’aquest mes podreu sembrar parres de sarment i parra americana, i tota casta d’arbres fruiters. També en gra –llavor- el julivert, escampant les llavors i tirant una mica de terra pel damunt. És bon temps per podar rosers. Som a la plena de l’api, les bledes, la col, la colflori, les endívies, els espinacs, els grells, els naps, els raves i els ravenets.
Santa Paula (26)
Era filla d’una noble família romana emparentada amb la dels Escipió. Dona de gran devoció, quan va quedar-se viuda va emprendre un llarg pelegrinatge a Terra Santa on es va quedar a viure i va predicar el cristianisme. La tenien per patrona les viudes, i també les mocaderes, verdulaires i hortolanes, entre les quals abundava molt el nom de Paula, i que la gent va arribar a prendre com a sinònim de pagesa.
Sant Tomàs d’Aquino (28)
Va viure entre el 1225 i el 1274 a Itàlia –va néixer a Nàpols-, París i Colònia. És anomenat «Doctor Angèlic»; la seva família estava emparentada amb l’emperador Frederic II. Es va fer de l’orde dels Dominics i va estudiar a Colònia amb sant Albert el Gran. La seva síntesi de la teologia amb els fonaments filosòfics d’Aristòtil va significar la consolidació de la doctrina cristiana. Sant Tomàs és el patró dels estudiants i avui tancaven les aules per poder celebrar la festa amb tota solemnitat. Era invocat, també, contra els perills i les temptacions del sexe. El reclamaven especialment els seminaristes per tal que els deslliuràs de la luxúria. Fou canonitzat l’any 1323, i la seva devoció ha estat sempre molt celebrada pel seu orde.
Sant Pere Nolasc (29)
Sant Pere Nolasc va néixer a França i fou mestre del rei Jaume I. Aquest sant va tenir la fortuna de rebre moltes visites de la Mare de Déu i li encomanava tasques, com la fundació de l’orde de la Mercè. Sembla que el sant era molt despistat i més d’una vegada s’havia trobat sol celebrant la missa perquè no s’havia recordat de tocar les campanes. En dues ocasions que li va passar això, la Mare de Déu, acompanyada d’un gran estol de sants i àngels, varen baixar del cel per omplir-li l’església. El dia que va morir també va baixar a visitar-lo la Mare de Déu per tal de confortar-lo en el tràngol de la mort.
Sabíeu que...?
Dilluns (26) és el Dia Mundial de l’Educació Ambiental. Dimarts (27) és el Dia Internacional de commemoració de les Víctimes de l’Holocaust. Dimecres (28) és el Dia Europeu de la protecció de dades. Divendres (30) és el Dia Escolar de la No Violència. Dissabte (31) és el Dia Mundial de la lluita contra la lepra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- El GOB denuncia ante Costas la invasión del dominio público por un restaurante de Portocolom
- Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
- Joan Rabassa corona un accidentado Pi de Sant Antoni de Pollença
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- La Justicia declara público el Camí de Bunyola a Alaró y ordena retirar los cerramientos
- El alcalde de Pollença responde a las críticas: 'El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella