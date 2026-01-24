El PSOE exige al Consell la reparación urgente de la Ma-11 ante el deterioro del asfalto

El PSOE de Sóller ha presentado una moción para denunciar el progresivo estado de degradación que sufre la carretera Ma-11, una vía de comunicación vital que conecta Palma con el Puerto de Sóller, y para exigir al Consell la pavimentación para acabar con el peligro para los usuarios.

Según el texto de la iniciativa, que será debatida en el pleno ordinario de Sóller la próxima semana, el estado actual del firme representa un riesgo real para la seguridad vial, especialmente para los usuarios de motocicletas y bicicletas.

Los socialistas critican que, a pesar de los anuncios realizados por el Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca sobre un proyecto de reforma integral, las obras no se han ejecutado mientras el asfalto continúa deteriorándose de forma acelerada debido al incremento del tráfico, particularmente durante los meses de verano.

La formación destaca varios puntos críticos que requieren una intervención inmediata, entre los que se encuentran el tramo comprendido entre la salida del túnel y la rotonda de Can Repic, la zona entre el Monument y la Roca Roja, y la salida del túnel de sa Mola hacia la rotonda del Port.

La moción de los socialistas advierte sobre la presencia de baches y grietas que pueden provocar accidentes graves. Asimismo, el texto no obvia la responsabilidad local, señalando que los tramos de competencia municipal, como el acceso a la playa den Repic y el aparcamiento de Can Miró, también presentan desperfectos importantes que deben ser subsanados por el propio Ayuntamiento.

A través de esta propuesta, el PSOE instará al equipo de gobierno a que los servicios técnicos municipales elaboren un informe detallado sobre el estado de la Ma-11 para remitirlo al Consell de Mallorca. El objetivo final es exigir a la institución insular la renovación urgente del firme en los puntos más peligrosos y, paralelamente, comprometer al consistorio solleric a reparar las vías que dependen directamente de su gestión.

Críticas del PP

El PSOE se suma a las críticas ya lanzadas por el PP de Sóller, que gobierna el municipio, y por Seny i Sentit. Las tres formaciones convergen en que el estado actual de la carretera es deplorable y representa un peligro para los usuarios.