La nueva proyección de los viejos cines

La lista de viejos cines y teatros, o ambas cosas a la vez, que se aferran al reflejo de sus brillantes bambalinas de antaño, es larga en Mallorca. Locales particulares, municipales y parroquiales que ayer cubrieron suplencias y vertebraron con fortuna la vida social de pueblos y barriadas, hoy tienen al olvido y el desplome como principales adversarios. Ha habido algunas rehabilitaciones y reconversiones exitosas, bien adaptadas a los usos actuales y respetuosas con los antecedentes, pero queda mucho por hacer mientras el impasible paso del tiempo sigue haciendo de las suyas. Es decir, nada positivo.

En la casa consistorial de Llucmajor reina ahora el entusiasmo porque el concurso de ideas convocado para rehabilitar el viejo cine Teatre Recreatiu Cas Coix, cerrado en 2003, ha superado la veintena de proyectos recibidos y se cuenta con un jurado de prestigio en el que figura el Premio Nacional de Arquitectura 2024, Josep Llinàs Carmona, autor de aplaudidas obras, especialmente en Catalunya. Está bien. Todo indica que se está siguiendo una buena metodología, pero es arriesgado levantar el telón del éxito antes de disponer de la escenografía y los ensayos completos.

Estamos ante un edifico que data de 1877 y es considerado el primer cine de Mallorca, por tanto, un lugar de culto en el ámbito de las artes escénicas. La concurrencia a la convocatoria por hacerse con su rehabilitación refuerza esta tesis que se encargan de resaltar los mismos responsables municipales de Llucmajor. El Ayuntamiento compró este antiguo cine en 2020 con la finalidad de darle una nueva vida que ahora se asoma como posible. De conseguirse, primero en lo arquitectónico y después con la dinamización cultural, será una alegría y una posibilidad de disfrute para la ciudadanía no solo llucmajorera.

Si este éxito que ya se proclama por adelantado se plasma en la realidad esperada, el teatro de Cas Coix también podrá ser un referente para el gran número de locales de la isla, ahora aletargados, que siguen esperando turno para poder responder a las demandas culturales de hoy en día.