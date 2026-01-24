Esporles aconseja evacuar dos casas de es Verger por riesgo de desprendimiento de rocas

Las intensas lluvias de los últimos días, que se suman a las acumuladas desde el mes de diciembre, han provocado desprendimientos de grandes rocas en es Verger, una situación que ha obligado al Ayuntamiento de Esporles a recomendar la evacuación provisional de dos casas que se encuentran en la zona más afectada.

En total, en esta zona hay unas 70 viviendas (muchas de las cuales son segundas residencias), donde vive un centenar de personas. Esa recomendación no se aplica a estas casas, según aclaró el alcalde de Esporles, Josep Ferrà (PAS-Més), en declaraciones realizadas a este diario.

La alerta saltó durante la noche del pasado jueves, 22 de enero. Ese día, se produjo un desprendimiento de rocas en es Verger, que es un sitio que en los últimos años ha sufrido episodios parecidos.

Al día siguiente, el Ayuntamiento activó la respuesta, en forma de un operativo de seguridad en el que participaron Policía Local, la brigada municipal, Bombers de Mallorca, Guardia Civil, el departamento insular de Carreteras, un agente medioambiental y el servicio de emergencias 112.

Durante esa jornada, según informa el Consistorio esporlerí, los bomberos inspeccionaron el terreno para analizar la situación. Para ello, contaron también con la ayuda de un helicóptero, que realizó tareas de reconocimiento aéreo.

En esos primeros momentos, se permitió la salida de vehículos de algunas viviendas afectadas y los operarios comenzaron a retirar árboles caídos, así como las rocas que se habían desprendido. Paralelamente, técnicos del Centre Observatori de Riscos Naturals i Emergències de Balears (RiscBal – UIB) inspeccionaron también la zona, con la ayuda de un dron.

Rocas caídas de gran tamaño, esta semana, en es Verger (Esporles) / DM

Según informa el Ayuntamiento, las primeras conclusiones apuntan que el desprendimiento «estaría relacionado con la acumulación de precipitaciones desde mediados de diciembre del año pasado y la elevada humedad del suelo, con un incremento significativo durante la última semana».

Viviendas más expuestas

Ante esta situación, se decidió recomendar la evacuación de las viviendas más expuestas al riesgo hasta que se disponga de un informe técnico definitivo, que, según las primeras estimaciones, podría estar listo a principios o mediados de la semana que viene.

«La prioridad absoluta es la seguridad de las personas. Ante un riesgo real y contrastado, hemos actuado con prudencia y rapidez, activando todos los recursos disponibles y ofreciendo alternativas habitacionales a las familias afectadas si lo necesitan», manifestó Ferrà.

Los únicos daños que se han registrado hasta la fecha han sido en dos viales privados de acceso, que están actualmente precintados.

El acceso a la zona está restringido tanto para vehículos como para viandantes, excursionistas y escaladores, que suelen ser habituales de esta área natural de Esporles.

No es la primera vez que es Verger se ve afectado por desprendimientos. En marzo de 2025, las caídas de piedras amenazaron estas mismas viviendas. En 2018, además, una roca impactó en una de estas casas.