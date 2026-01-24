Calvià licita por un millón de euros la reforma del CEIP Ses Quarterades

El Ayuntamiento de Calvià ha sacado a concurso por un millón de euros la reforma del colegio público de Ses Quarterades, en Calvià vila. El anuncio de la licitación se produce unos días después de que la oposición socialista denunciase la aparición de goteras y otras deficiencias estructurales en este centro.

En una nota difundida este sábado, el Consistorio señaló que se había realizado una visita al centro por parte de los técnicos del Servicio de Infraestructuras de la conselleria de Educación y del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB), quienes estuvieron acompañados por la dirección del colegio.

Los servicios técnicos de ambas administraciones, siempre según la versión del Ayuntamiento, constataron «la nula peligrosidad estructural del edificio, un dictamen que debe servir para trasladar un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa».

«La seguridad de los alumnos y del personal docente es la prioridad absoluta, y los informes técnicos avalan que el uso de las instalaciones es seguro, mientras se ultima la ejecución de la obra definitiva», comunicó el gobierno municipal, formado por el Partido Popular y Vox.