Educación
Calvià licita por un millón de euros la reforma del CEIP Ses Quarterades
Técnicos municipales y de la Conselleria han constatado la «nula peligrosidad estructural» del colegio, según el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Calvià ha sacado a concurso por un millón de euros la reforma del colegio público de Ses Quarterades, en Calvià vila. El anuncio de la licitación se produce unos días después de que la oposición socialista denunciase la aparición de goteras y otras deficiencias estructurales en este centro.
En una nota difundida este sábado, el Consistorio señaló que se había realizado una visita al centro por parte de los técnicos del Servicio de Infraestructuras de la conselleria de Educación y del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB), quienes estuvieron acompañados por la dirección del colegio.
Los servicios técnicos de ambas administraciones, siempre según la versión del Ayuntamiento, constataron «la nula peligrosidad estructural del edificio, un dictamen que debe servir para trasladar un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa».
«La seguridad de los alumnos y del personal docente es la prioridad absoluta, y los informes técnicos avalan que el uso de las instalaciones es seguro, mientras se ultima la ejecución de la obra definitiva», comunicó el gobierno municipal, formado por el Partido Popular y Vox.
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- El GOB denuncia ante Costas la invasión del dominio público por un restaurante de Portocolom
- Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
- Joan Rabassa corona un accidentado Pi de Sant Antoni de Pollença
- La Justicia declara público el Camí de Bunyola a Alaró y ordena retirar los cerramientos