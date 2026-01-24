Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente

El Ayuntamiento de Algaida ha anunciado la adquisición de un inmueble en construcción situado en la calle Sitjar número 4, en pleno casco antiguo del municipio, que se destinará a nuevas dependencias municipales y probablemente a las nuevas oficinas de la Policía Local. La operación se ha cerrado por un importe de 200.000 euros y permitirá ampliar y reorganizar los espacios de la administración local. La casa inacabada que ha sido adquirida por la institución municipal había pertenecido al historiador local Antoni Puente Munar, fallecido en el año 2021 a los 88 años de edad, que había sido cronista oficial de la ciudad de Palma entre 1970 y 2002.

La compra se ha tramitado mediante el procedimiento de adquisición directa, una vía que el consistorio justifica por la especial idoneidad del edificio. Según consta en el expediente, la operación cuenta con informes técnicos, jurídicos y económicos favorables, y responde tanto a la ubicación estratégica del inmueble como a sus características constructivas y a su situación urbanística.

La escritura pública de compraventa se firmó el pasado 20 de enero con la rúbrica de la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, y del propietario del inmueble, Santiago Puente Pérez-Villamil, culminando así el proceso administrativo iniciado por el Ayuntamiento para incorporar este edificio al patrimonio municipal.

La alcaldesa de Algaida y los actuales propietarios de la casa firmaron la escritura el 20 de enero. / Ajuntament

Con esta adquisición, el Consistorio pretende dar respuesta a las necesidades actuales de espacio de los servicios municipales, mejorar la atención a la ciudadanía y facilitar una organización más eficiente de la actividad administrativa. Aunque por el momento no se han detallado los servicios concretos que se ubicarán en el nuevo edificio, el objetivo es reforzar las infraestructuras públicas y adaptarlas a las demandas presentes y futuras del municipio.

Además, la incorporación de un nuevo equipamiento municipal en el centro del pueblo se enmarca en una estrategia más amplia de revitalización del casco antiguo, favoreciendo la actividad en esta zona y contribuyendo a un uso más racional y eficiente de los recursos municipales.

El gasto derivado de la operación se imputará al presupuesto municipal de 2025, dentro del capítulo de inversiones reales, y cuenta con crédito adecuado y suficiente, según indican fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento de Algaida destacan que "esta adquisición forma parte de una planificación responsable del patrimonio municipal y responde a la voluntad de dotar al municipio de equipamientos públicos útiles y funcionales, pensados para el servicio a la ciudadanía de Algaida, Pina y Randa".