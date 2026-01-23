Un velero abandonado aparece varado en la playa del Port de Pollença

Un velero de grandes dimensiones que estaba fondeado de forma ilegal en el Port de Pollença ha aparecido varado en la orilla de la playa como consecuencia del fuerte oleaje provocado por la borrasca Harry. La entidad Arrels Marines, que ya denunció el pasado mes el fondeo ilegal de esta embarcación, cuyo aspecto descuidado lleva a pensar en un posible abandono, ha lamentado estos días en las redes sociales que la situación actual del barco “no es solo una consecuencia de los fuertes vientos”, sino que sería una causa directa del “fondeo ilegal e incontrolado” en la Badia de Pollença, así como del “abandono de embarcaciones” y de “utilizar el mar como un vertedero”.

La entidad recuerda que el pasado mes de diciembre ya denunció la presencia de este velero abandonado y añade que “era de esperar que con los primeros vientos fuertes acabaría en la orilla y así ha sido”. “¿Y ahora quién se hace cargo de su retirada?”, se pregunta Arrels Marines, que recuerda que el pasado año 2025 un velero permaneció varado durante diez meses frente al humedal de la Gola, hasta que finalmente tuvo que ser retirado por el Ayuntamiento de Pollença después de una inversión de 40.000 euros.

A principios de diciembre, esta asociación conservacionista denunció que los fondeos ilegales de embarcaciones, algunas de ellas totalmente abandonadas, ganan terreno en las aguas del Port de Pollença, extendiéndose a zonas que hasta ahora se habían mantenido al margen. Arrels Marines realizó entonces una inspección de las aguas interiores de la bahía con el objetivo de realizar un recuento y geolocalizar los fondeos ilegales, una actuación que se saldó con un total de catorce embarcaciones en situación irregular en un sector del Moll ubicado entre el Club Nàutic y la Gola, una zona que hasta la fecha no había resultado muy afectada por este tipo de fondeos.

El velero permanece este jueves en la playa. / Arrels Marines

Una de estas embarcaciones era el velero que estos días ha aparecido varado en la playa. A pesar del evidente estado de abandono que presenta el velero, fuentes de Arrels Marines explican que el propietario está localizado y que “tiene la obligación de retirarlo”.

Los fondeos y el abandono de embarcaciones son un problema recurrente en el puerto ‘pollencí’. El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento llevó a cabo una jornada de limpieza de la Bahía para retirar barcas abandonadas y otros residuos voluminosos relacionados en su mayoría con los fondeos ilegales que históricamente afectan al dominio público marítimo-terrestre del Moll. En aquella jornada se detectaron hasta tres embarcaciones sin identificar. El Ayuntamiento anunció entonces su voluntad de retirarlas ante la “pasividad” de sus propietarios y de las administraciones “competentes”. El coste se calculó en 50.000 euros aportados por la institución municipal.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que en el pasado año 2023 se hundió en la bahía de Pollença el barco Annette Rosenkilde, que estaba abandonado y que tuvo que ser retirado por Ports-IB después de cinco meses desde su hundimiento debido a la inactividad de las instituciones. Este hecho, según el Ayuntamiento, “marcó un antes y un después en la conciencia colectiva de los ciudadanos”.