Recomiendan no pasear por es Verger, en Esporles, tras un gran desprendimiento de rocas

El Ayuntamiento de Esporles ha informado de que el jueves por la noche se produjo un desprendimiento de rocas en la zona de es Verger.

A través de sus redes sociales, el Consistorio recomienda por motivos de seguridad no transitar por esta área natural, "hasta nuevo aviso", al tiempo que agradece la "colaboración" de los vecinos y asiduos del lugar.

El servicio de emergencias 112 de Balears ha recordado este vierens que la lluvia acumulada estos días en el archipiélago puede provocar deslizamientos de tierra o desprendimientos de rocas.

El 112 da varios consejos para afrontar este tipo de contextos meteorológicos. Así, recomienda evitar "zonas de riesgo", como puedan ser barrancos o acantilados. Además, aconseja no detenerse cerca de muros, árboles o rocas de gran tamaño.

Igualmente, recomienda moderar la velocidad cuando se circule en coche cerca de laderas que puedan presentar riesgo de desprendimiento.