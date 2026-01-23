Paisaje
Recomiendan no pasear por es Verger, en Esporles, tras un gran desprendimiento de rocas
El Ayuntamiento ha aconsejado esta medida "por motivos de seguridad"
El Ayuntamiento de Esporles ha informado de que el jueves por la noche se produjo un desprendimiento de rocas en la zona de es Verger.
A través de sus redes sociales, el Consistorio recomienda por motivos de seguridad no transitar por esta área natural, "hasta nuevo aviso", al tiempo que agradece la "colaboración" de los vecinos y asiduos del lugar.
El servicio de emergencias 112 de Balears ha recordado este vierens que la lluvia acumulada estos días en el archipiélago puede provocar deslizamientos de tierra o desprendimientos de rocas.
El 112 da varios consejos para afrontar este tipo de contextos meteorológicos. Así, recomienda evitar "zonas de riesgo", como puedan ser barrancos o acantilados. Además, aconseja no detenerse cerca de muros, árboles o rocas de gran tamaño.
Igualmente, recomienda moderar la velocidad cuando se circule en coche cerca de laderas que puedan presentar riesgo de desprendimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
- Joan Rabassa corona un accidentado Pi de Sant Antoni de Pollença
- La Justicia declara público el Camí de Bunyola a Alaró y ordena retirar los cerramientos
- El alcalde de Pollença responde a las críticas: 'El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella