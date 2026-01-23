El PSOE denuncia el "fracaso" que supone prorrogar los presupuestos de Santa Margalida

Los socialistas de Santa Margalida han denunciado este viernes el "fracaso" que supone para el equipo de gobierno presidido por el PP el hecho de tener que prorrogar los presupuestos de 2025, lo que implicará la "parálisis" del municipio. "El Ayuntamiento se ve obligado a prorrogar las cuentas del año anterior después de que el alcalde (Martí Torres, del PP) haya sido incapaz de negociar las alegaciones y haya perdido incluso el apoyo de sus socios (de Convergència, el partido del exalcalde Joan Monjo)", apunta el PSOE local, actualmente en la oposición.

Los socialistas critican que el gobierno municipal ha dejado caducar el plazo para resolver las alegaciones a los presupuestos de 2026, "sin mover ninguna cifra", una "inacción política" que implicará que el municipio "tenga que funcionar con los presupuestos prorrogados, evidenciando el descontrol económico total que padece el Consistorio". Así, el portavoz Xisco Bergas apunta que "llama demasiado la atención la actitud del alcalde de no dignarse a negociar ni una coma de unas cuentas que suponían un peligro real para las finanzas municipales".

El PSOE recuerda que los socios de gobierno del PP, liderados por Monjo, no votaron a favor de la propuesta inicial de los presupuestos elaborados por el PP, partido que gestiona la delegación municipal de Hacienda. "Es positivo que unos presupuestos tan deficientes no se hayan aprobado, pero ahora el PP debe reaccionar, no podemos seguir con una gestión basada en la especulación y el 'copiar pegar' de años anteriores", añaden los socialistas.

Esta situación compromete seriamente una serie de "inversiones vitales", según el PSOE. Algunas de las consecuencias son la "parálisis" de la piscina de Can Picafort, un proyecto que cuenta únicamente con una partida "ridícula" de 100 euros que "pone en riesgo las subvenciones"; la "falta de equidad territorial" que supone una "inversión cero" en la Vila y Son Serra mientras "las partidas de fiestas no paran de crecer"; la "incertidumbre financiera" y la "dependencia temeraria" que conlleva la venta de solares urbanos por valor de un millón de euros para "cuadrar las cuentas"; y los "superávits estériles", ya que la previsión de ingresos "infravalorada" implica la acumulación de "millones de euros en el banco" en lugar de invertirlos en el bienestar ciudadano.

Críticas al alcalde "ausente"

Por otra parte, el PSOE critica con dureza que, "en un momento de crisis institucional y económica como el actual", la figura del alcalde "esté ausente" debido a su condición de senador en Madrid. "El municipio no puede permitirse un alcalde a tiempo parcial que pasa más tiempo en el Senado de Madrid que gestionando los problemas dle día a día de los vecinos", apuntan los socialistas.

Por ello, el partido exige a Torres que "deje de mirar hacia Madrid" y que "se siente a negociar unos presupuestos realistas que solucionen las necesidades de la gente de Santa Margalida, Can Picafort y Son Serra".