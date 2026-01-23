Proponen que la plaça Joan March lleve el nombre de la feminista Antònia Matamalas en Manacor

El Col.lectiu Dones de Llevant de Manacor ha remitido una carta al alcalde Miquel Oliver en la que proponen que la plaça Joan March pase a llamarse plaça Antònia Matamalas Prohens en memoria de la activista feminista fallecida hace ahora dos años.

La propuesta lanzada por la citada entidad al Ayuntamiento de Manacor se basa en diversos argumentos. Por una parte, explican que las calles con nombre de mujer en la capital del Llevant son más bien escasas y se refieren a nombres «genéricos» como las comadronas, las perleras o las ‘bones dones’. Además, en su mayoría están alejados del centro de la ciudad y son poco transitados. También recuerdan que, además del Col.lectiu Dones de Llevant, otras entidades como la Assemblea Antipatriarcal de Manacor también han solicitado que alguna calle o plaza de la ciudad lleve el nombre de Antònia Matamalas Prohens.

La entidad solicitante, que fue fundada precisamente por Matamalas en el año 2008, cree que la «retórica sobre la igualdad entre mujeres y hombres» debe reflejarse en las vías públicas, cuyos nombres representan lugares de memoria que invitan a mirar al pasado desde una «perspectiva didáctica».

Por otra parte, destacan el papel que ha tenido la activista Antònia Matamalas en la lucha feminista. «Desde que regresó a Manacor en 2005, empezó un camino de defensa incansable por los derechos de las mujeres y los valores del humanismo», apuntan en la misiva remitida al alcalde Oliver.

Una imagen de la plaza que actualmente lleva el nombre del financiero Juan March. / Revista 07500

En este sentido, añaden que el colectivo fundado por Matamalas hace 18 años ha situado al feminismo en el «debate público de la ciudad», haciendo de las calles «un espacio de acción social y política». «Con ilusión, trabajo y perseverancia consiguió que el feminismo llegase a los distintos centros educativos de Manacor e hizo del valor público de la cultura, en todas sus expresiones, uno de los motivos centrales de su vida», señalan las Dones de Llevant, que también atribuyen a su fundadora la creación de otros grupos feministas y un papel significativo en las «reivindicaciones globales a favor de los derechos humanos y de una ciudad mejor». «Sin ella, muchas mujeres y hombres no habrían visto reconocidas sus creaciones artísticas», sostienen.

Joan March, un nombre «vinculado al régimen predemocrático»

El Col.lectiu Dones de Llevant argumenta que la figura de Joan March, que da nombre a la plaza ubicada al final del carrer d’Artà de Manacor, en la parte este de la ciudad, «no representa ningún valor de origen popular ni está presente en la memoria tradicional de Manacor». Además, el nombre del financiero de Santa Margalida, creador de un imperio económico y figura histórica controvertida, «está vinculado al régimen predemocrático» y además «ha sido retirado de otras ciudades como Palma porque se ha considerado que no tenía méritos de orden cívico suficientes».

Por otra parte, creen que esta plaza es ideal para que lleve el nombre de Antònia Matamalas porque está ubicada a muy poca distancia de la calle donde nació la activista feminista, «una figura que sí es ejemplar y que ha demostrado méritos más que suficientes para ser tenida en cuenta».

Por todo ello, el colectivo reclama al Ayuntamiento que «inicie lo más rápido possible los trámites necesarios para que la actual plaça Joan March lleve el nombre de ‘Antònia Matamalas Prohens, feminista’».

Cabe recordar que hace unos años, la OCB también solicitó al Ayuntamiento que sustituyese el nombre de Joan March de esta misma plaza para dedicarla a los ‘Agermanats’, aunque la propuesta no llegó a tomarse en consideración en la institución municipal.