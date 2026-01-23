Llucmajor recibe más de veinte propuestas para rehabilitar el histórico teatro Cas Coix

El Ayuntamiento de Llucmajor ha cerrado el plazo de recepción de propuestas para el concurso de ideas destinado a la rehabilitación y reforma del antiguo cine Teatre Recreatiu 'Cas Coix', con más de una veintena de proyectos presentados.

Las propuestas serán evaluadas durante la primera semana de febrero por un jurado especializado, constituido según las bases del concurso. Este tribunal está integrado por personal técnico municipal, arquitectos designados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB) y el arquitecto de reconocido prestigio nacional Josep Llinàs Carmona, Premio Nacional de Arquitectura de España 2024.

La presidenta del jurado es la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas. El arquitecto Josep Llinàs viajará desde Barcelona para participar personalmente en la evaluación de los trabajos presentados. Entre sus obras más conocidas destacan la Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra, la rehabilitación del Teatro Metropol de Tarragona, el Edificio dels Jutjats de Balaguer o la ampliación de la Biblioteca de Tortosa, según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

El jurado, "una garantía"

La alcaldesa Lascolas destacó que la recepción de más de veinte propuestas demuestra el interés que genera el proyecto, subrayó que la composición del jurado es "una garantía" y reafirmó el compromiso municipal "para recuperar un espacio histórico y convertirlo en un referente cultural".

Por su parte, la regidora de Cultura, Katina Rayó, ha afirmado que la recuperación del inmueble, "parte de la memoria colectiva" de Llucmajor, tendrá un "enorme impacto" en la vida cultural del municipio. "Estamos muy satisfechos con la participación obtenida y con el proceso que ahora inicia el jurado. Este concurso nos acerca a un nuevo Teatre Recreatiu moderno, funcional y plenamente integrado en la actividad cultural y ciudadana", aseveró.

La evaluación se realizará de forma anónima y conforme a los criterios establecidos en las bases. Posteriormente, el jurado elaborará una propuesta razonada para la resolución definitiva del concurso, un proyecto estratégico para la revitalización cultural de Llucmajor, según detalló el Consistorio.

Compra en 2020

El ayuntamiento de Llucmajor compró en 2020 del teatro Recreatiu por una cantidad total de 881.000 euros. En total, 500.000 euros procedían de la Borsa d'Allotjaments Turístics y otros 109.000 euros eran de una ayuda del departamento de Cooperación Local del Consell mientras que los 272.000 euros restantes procedían de las arcas municipales.

Este recinto cultural se construyó en 1877. Primero, se concibió como una sala de teatro para, a partir de 1913, pasar a proyectar películas, convirtiéndose en el primer cine de Mallorca. En 2003 cerró definitivamente sus puertas.