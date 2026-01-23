El GOB denuncia ante Costas la invasión del dominio público por un restaurante de Portocolom

El GOB ha presentado una denuncia ante la demarcación de Costas en Balears y el Ayuntamiento de Felanitx por lo que considera una "ocupación ilegal de la servidumbre de tráfico del dominio público marítimo-terrestre" en el Arenal Petit de Portocolom, donde se ha instalado el Restaurante Blue Bar.

Según ha podido constatar el grupo ecologista, este establecimiento "ocupa la totalidad de la franja de seis metros de servidumbre de tráfico", que por ley "debe permanecer libre y expedita para garantizar el paso público de peatones y la conectividad del litoral". Asi, el GOB denuncia que "la presencia de mesas, sillas, estructuras de madera y una plataforma cementada impide completamente el paso, vulnerando de forma clara la Ley de Costas".

La entidad explica que la normativa estatal "es explícita" , ya que la servidumbre de tráfico tiene como finalidad asegurar el paso libre de las personas y no admite ocupaciones que lo dificulten o anulen, especialmente cuando se trata de usos privativos como bares o terrazas, que "no necesitan situarse en este espacio protegido".

El GOB añade que esta zona "está catalogada urbanísticamente como parque urbano", una calificación que "no permite el uso comercial, por lo que la actividad que se está desarrollando resulta incompatible con el planeamiento vigente". También recuerda que que "se ha cimentado una zona del litoral, concretamente sobre las rocas que forman parte del ciclo natural litoral, alterando de forma significativa la dinámica y la funcionalidad de este espacio".

Imagen de la terraza del local de restauración. / GOB

Por todo ello, el GOB ha solicitado a Costas que, en virtud de sus competencias de inspección y sanción, actúe para restablecer la legalidad, y al Ayuntamiento de Felanitx que asuma sus responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa municipal y a la gestión del litoral. La entidad ecologista recuerda que "el dominio público marítimo-terrestre es un bien común" y que, "en un contexto de regresión de playas, cambio climático y fuerte presión turística, es imprescindible aplicar de forma rigurosa la Ley de Costas y evitar la privatización encubierta de espacios que deben ser accesibles para toda la ciudadanía".

Noticias relacionadas

Las obras que se llevan a cabo en esta zona del litoral de Portocolom han provocado malestar en un sector de la población del puerto de Felanitx. La plataforma Salvem Portocolom ha denunciado en diversas ocasiones que el proyecto municipal ejecutado con fondos europeos incluye un tramo de carretera asfaltada y una rampa de hormigón, además de habilitar una barrera que “impedirá que se vuelva a formar la duna” en la parte posterior de este tramo de playa en el que no se ha priorizado la renaturalización del espacio. Según las denuncias, se ha habilitado una rampa de hormigón de unos 20 metros para que baje el tractor que instala las sombrillas y las hamacas en la playa, que “no aparece en el proyecto que subvenciona la Unión Europea”. Añaden que esta rampa, junto al tramo de carretera que se mantiene para llegar al chiringuito y la rotonda que está proyectada “barrarán el paso a la arena movida por el viento, impidiendo la regeneración del sistema dunar”. “S’Arenal no necesita carreteras, ni rotondas, ni rampas de hormigón ni tractores”, apuntaron hace unos meses.